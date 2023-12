AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis. Richting de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 786,22 punten. "Met nog twee dagen te gaan, kunnen beleggers terugkijken op een mooi jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Vooral sinds eind oktober zit de stemming er op de financiële markten goed in. De overtuiging dat centrale banken binnenkort kunnen beginnen met het opendraaien van de geldkraan omdat de inflatie sterk is vertraagd, leidt tot optimisme." Wel waarschuwen steeds meer analisten voor het optimisme en zijn van mening dat beleggers teveel op de muziek vooruitlopen. "Aandelenbeleggers zijn te optimistisch over de omvang van renteverlagingen in 2024, omdat we niet zoveel renteverlagingen verwachten als dat de markt nu inprijst", aldus CIO Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management. Landsberg denkt dat de markt nog tot juli zal moeten wachten voor de eerste renteverlaging. De FedWatch Tool van CME laat zien dat beleggers de kans op een eerste verlaging in maart al inschatten op 73 procent. Wiersma van ING wees verder op flinke winsten in Azië vanochtend. "Veel grote Chinese techaandelen zijn 'oververkocht' geraakt en bieden een aantrekkelijk instapniveau voor beleggers met een wat langere horizon", zo stelde de expert van ING. De Japanse Nikkei-index verloor juist wat waarde, volgens Wiersma door een sterkere yen. "Speculaties over een minder ruim monetair beleid door de Bank of Japan maken de yen duurder tegenover de dollar." Beleggers moeten het donderdag stellen zonder veel richtinggevend nieuws. Vanuit de VS zijn er de wekelijkse steunaanvragen en olievoorraden, naast de aanstaande woningverkopen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1137. De olieprijzen liepen wat terug. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus 0,3 procent en was daarmee de grootste stijger in de AEX. Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een groot belang in heeft, steeg in Hongkong vanochtend ruim twee procent. Randstad en Adyen leverden tot 0,8 procent in. In de AMX won Alfen 1,4 procent. CTP verloor 1,6 procent. Ebusco schreef onder de kleinere aandelen 2,1 procent bij, net als CM.com. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.