Defensials liggen goed op hoger geopende AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 789,35 punten. Onder de hoofdfondsen won Prosus 2,0 procent. Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een groot belang in heeft, steeg in Hongkong vanochtend ruim twee procent. NN Group schreef 0,8 procent bij. UMG en Adyen leverden tot 0,2 procent in. In de AMX won Basic-Fit 1,6 procent en Alfen 1,5 procent. CTP verloor 0,3 procent. Ebusco schreef onder de kleinere aandelen 1,4 procent bij. Bron: ABM Financial News

