Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,2 procent hoger op 786,84 punten.

De Europese beurzen lijken donderdag hoger te openen in een poging de eindejaarsrally overeind te houden. Beleggers zijn optimistisch in de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen in 2024.

De beurzen stegen in de afgelopen weken aanzienlijk, op de verwachting dat de inflatie terugvalt tot het gewenste niveau van 2 procent in de Verenigde Staten en dat de Federal Reserve als gevolg de rentes kan verlagen in de lente. Tegelijk wordt gehoopt dat een Amerikaanse recessie vermeden kan worden.

Wel waarschuwen steeds meer analisten voor het optimisme en zijn van mening dat beleggers teveel op de muziek vooruitlopen. "Aandelenbeleggers zijn te optimistisch over de omvang van renteverlagingen in 2024, omdat we niet zoveel renteverlagingen verwachten als dat de markt nu inprijst", aldus CIO Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Landsberg denkt dat de markt nog tot juli zal moeten wachten voor de eerste renteverlaging. De FedWatch Tool van CME laat zien dat beleggers de kans op een eerste verlaging in maart al inschatten op 73 procent.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,9 procent lager op 74,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dat is de grootste daling in weken. En ook Brent olie werd bijna 2 procent goedkoper.

Afgelopen dagen liep de olieprijs juist op door de onrust in de Rode Zee, waar Houthi-rebellen schepen aanvielen, waardoor veel rederijen besloten hebben om hun vaarroute te verleggen van het Suezkanaal naar het Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop, momenteel een veiligere optie, maar ook een die flink meer tijd kost en dus duurder is.

Inmiddels is er een internationale operatie gestart die moet zorgen dat de aanvallen in de Rode Zee vanuit Jemen ophouden. Hoewel de meeste rederijen de situatie nog aan het beoordelen zijn, lijken een paar rederijen al weer voorzichtig te willen proberen via het Suezkanaal te varen. En daar reageerden oliehandelaren direct op.

In de Aziatische handel vanochtend maakten de olieprijzen een pas op de plaats. De Aziatische beurzen vonden de weg omhoog, met de Hang Seng-index als uitschieter. Vooral techfondsen lagen er sterk bij.

Beleggers moeten het donderdag stellen zonder veel richtinggevend nieuws. Vanuit de VS zijn er de wekelijkse steunaanvragen en olievoorraden, naast de aanstaande woningverkopen.

Omdat veel professionele partijen de boeken al hebben gesloten en handelaren vakantie vieren, zullen de volumes relatief laag zijn.

De euro/dollar noteerde op 1,1113. Dat was woensdagavond bij het slot van de Europese markten 1,1114.

Bedrijfsnieuws

Er viel vanochtend weinig nieuws te rapen. Prosus kan mogelijk het ingezette herstel van woensdag doorzetten, gezien Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een groot belang in heeft, vanochtend bijna drie procent steeg.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent naar 4.781,58 punten, terwijl de Nasdaq 0,2 procent steeg en uitkwam op 15.099,18 punten. De Dow Jones index won zelfs 0,3 procent en sloot de handelsdag af op 37.656,52 punten.