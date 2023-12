Aziatische beurzen overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger, met de Hang Seng-index als uitblinker. De Hang Seng-index schoot vanochtend 2,7 procent omhoog tot 17.072,35 punten. Meerdere aandelen schoten zes tot wel acht procent omhoog, waaronder autofabrikant Geely en het online shoppingplatform Meituan. Alibaba Health Information Technology schoot meer dan zeven procent omhoog. Ook in Shanghai vonden de beurzen de weg omhoog, met een plus van 1,5 procent op 2.958,26 punten voor de SSE Composite. Net als in Hongkong blonken techaandelen uit met winsten oplopend tot wel tien procent. De Japanse Nikkei-index verloor juist 0,4 procent op 33.539,62 punten. Bron: ABM Financial News

