Slot op Wall Street lichtgroen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdagavond licht hoger gesloten.

De S&P 500 index steeg 0,1 procent naar 4.781,58 punten, terwijl de Nasdaq 0,2 procent steeg en uitkwam op 15.099,18 punten. De Dow Jones index won zelfs 0,3 procent en sloot de handelsdag af op 37.656,52 punten.

"De aandelenmarkt is te optimistisch over het verwachte aantal renteverlagingen in 2024", waarschuwde CIO Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management. Een deel van de koerswinst die voor volgend jaar werd voorzien, wordt daardoor alvast in de laatste dagen van 2023 verzilverd. Toch denkt Landsberg dat de markt nog tot juli zal moeten wachten voor de eerste renteverlaging.

Beleggers moesten het woensdag stellen zonder veel richtinggevend nieuws. En omdat veel professionele partijen de boeken al hebben gesloten en handelaren vakantie vieren, waren de volumes relatief laag.

Donderdag is de agenda beter gevuld, met de wekelijkse steunaanvragen, de aanstaande woningverkopen en de olievoorraden.

De euro/dollar steeg naar 1,1104 en olie werd bijna 2 procent goedkoper.

Aanvallen van de Houthi-rebellen in de Rode Zee maken dat veel zeetransporteurs de situatie nog te gevaarlijk vinden om het Suezkanaal te gebruiken. Zij verkiezen de route langs de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop, ondanks dat deze route veel meer tijd vergt. Echter nu er een internationale operatie onder leiding van Amerika is gestart om de veiligheid in de Rode Zee terug te brengen, zijn de eerste rederijen al weer bezig om transporten door het Suezkanaal te plannen. Daar reageerden oliehandelaren direct op en de olieprijs liep vervolgens terug.

Bedrijfsnieuws

Intel steeg met 0,6 procent, nadat het dinsdag al met ruim 5 procent was gestegen. De chipmaker zei dat het 25 miljard dollar in Israël zal investeren om zijn productiecapaciteit voor wafers uit te breiden.

De New York Times spant een rechtszaak aan tegen OpenAi en Microsoft, omdat chatbot ChatGPT het auteursrecht van de Amerikaanse krant zou schenden. De New York Times beweert dat ChaptGPT miljoenen artikelen heeft gebruikt om zichzelf te trainen zonder dat OpenAi hiervoor toestemming vroeg of een vergoeding betaalde. Het aandeel Microsoft daalde 0,2 procent en dat van de New York Times steeg juist met 2,8 procent.

Het aandeel Tesla eindigde 1,9 procent hoger. Volgens een rapport van Bloomberg bereidde de fabrikant van elektrische voertuigen zich voor op de lancering van een vernieuwde versie van zijn populaire Model Y SUV vanuit zijn fabriek in Shanghai. De massaproductie kan mogelijk al medio 2024 van start gaan.

De aandelen van Coherus BioSciences stegen met bijna 24 procent, nadat het biofarmaceutische bedrijf goedkeuring kreeg van de Food and Drug Administration voor zijn on-body-injector van het kankermedicijn Udenyca.