Olieprijs gedaald

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Olie is woensdag bijna twee procent goedkoper geworden. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,9 procent lager op 74,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dat is de grootste daling in weken. En ook Brent olie werd bijna 2 procent goedkoper. Afgelopen dagen liep de olieprijs juist op door de onrust in de Rode Zee, waar Houthi-rebellen schepen aanvielen, waardoor veel rederijen besloten hebben om hun vaarroute te verleggen van het Suezkanaal naar het Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop, momenteel een veiligere optie, maar ook een die flink meer tijd kost en dus duurder is. Inmiddels is er een internationale operatie gestart die moet zorgen dat de aanvallen in de Rode Zee vanuit Jemen ophouden. Hoewel de meeste rederijen de situatie nog aan het beoordelen zijn, lijken een paar rederijen al weer voorzichtig te willen proberen via het Suezkanaal te varen. En daar reageerden oliehandelaren direct op. Bron: ABM Financial News

