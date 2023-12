Europese beurzen op winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn goed uit de Kerstmis gekomen en stegen over de brede linie, hoewel de winsten bescheiden waren. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 478,62 punten. De Duitse DAX liet ook een winst optekenen van 0,2 procent en eindigde op 16.742,07 punten. De Franse CAC 40 sloot nagenoeg vlak op 7.571,82 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent hoger op 7.724,95 punten. "Aandelen zitten midden in de kerstrally en het lijkt erop dat het enthousiasme de komende periode wordt voortgezet", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Veel nieuws was er woensdag niet, en dat zal de komende dagen niet veranderen. De handelsvolumes zullen naar verwachting van Blekemolen laag zijn tijdens de laatste dagen van het jaar. Naast dat de economische kalender vrijwel leeg is, zijn alle belangrijke vergaderingen van de centrale banken inmiddels ook al achter de rug. De euro/dollar steeg naar 1,1114 en olie werd een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws In Parijs ging Alstom aan de leiding met een winst van 1,7 procent. Veolia daalde met 1,2 procent. In Frankfurt ging Siemens Energy circa 5 procent hoger en won Bayer 2,7 procent. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse markten zonder grote koersuitslagen. Bron: ABM Financial News

