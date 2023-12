New York Times spant rechtszaak aan tegen OpenAI en Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De New York Times heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAi en Microsoft, omdat chatbot ChatGPT het auteursrecht van de Amerikaanse krant zou schenden. De New York Times beweert dat ChaptGPT miljoenen artikelen heeft gebruikt om zichzelf te trainen en dat hierdoor de deur openstaat om de concurrentie aan te gaan met de New York Times zelf. De New York Times zou de vernietiging willen van ieder taalmodel dat getraind is met data van de krant. Ook zou het mediabedrijf miljarden dollars willen zien als vergoeding. OpenAI en eigenaar Microsoft hebben nog niet gereageerd op het nieuws. Bron: ABM Financial News

