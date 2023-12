Situatie in de Rode Zee nog te gevaarlijk voor Hapag-Llyod Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Ondanks het opschroeven van de militaire aanwezigheid in de Rode Zee, blijft de regio te gevaarlijk voor commerciële containerrederijen. Dat laat het beursgenoteerde Hapag-Llyod woensdag weten in een update aan zijn klanten. De Duitse containerrederij blijft momenteel zijn schepen via de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop sturen, een omweg die de reisduur met ongeveer 2 weken verlengd. Het maritieme transport in de Rode Zee staat onder druk door verschillende aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Nadat de Amerikanen vorige week operatie 'Prosperity Guardian' aankondigden in de Rode Zee, werden er verschillende oorlogsschepen gestuurd om de scheepvaart te beschermen. Voorlopig blijven de aanvallen wel voortduren. Dinsdag werd de Zwitserse MSC United VII nog aangevallen. Rederij A.P. Moller-Maersk liet inmiddels weten dat het langzaam weer schepen inplant om via het Suezkanaal te varen, hoewel de meeste schepen van het concern nog altijd omvaren via Zuid-Afrika. Na de koersrally van vorige week, verliest Hapag-Llyod woensdag 5,7 procent en A.P. Moller-Maersk 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

