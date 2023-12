Video: correctie kan AEX onder de 700 punten zetten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group ziet een aantal zaken die in 2024 voor tegenwind op de financiële markten kunnen zorgen en hij houdt na de Amerikaanse presidentsverkiezingen rekening met een correctie.

Klik hier voor: correctie kan AEX onder de 700 punten zetten "We hebben een prima beursjaar achter de rug", maar dat is wel te danken aan een beperkt aantal aandelen, waarbij vooral de 'Magnificent Seven' het erg goed deden. In Amsterdam deden de halfgeleideraandelen ASML, ASMI en vooral Besi het erg goed. Die goede prestaties zijn vooral te danken aan AI. Volgens Smit is het de vraag of AI inderdaad de verwachtingen kan inlossen of dat het "meer een dotcom" blijkt te zijn. Een andere kwestie waar Smit voor waarschuwt, zijn de presidentsverkiezingen in de VS. Als Donald Trump wint, dan is dit volgens de vermogensbeheerder "zeer negatief" voor de beurs. Verder zullen de centrale banken volgend jaar de rente gaan verlagen, maar daar hebben de financiële markten eigenlijk al op geanticipeerd. "Die zijn al verwerkt." Tot slot heeft de Amerikaanse consument geen grote buffers meer volgens Smit. Het Amerikaanse spaargeld staat op een historisch laag niveau, terwijl de schulden zijn opgelopen. Smit is licht positief gestemd voor de beurzen tot de Amerikaanse verkiezingen, maar hij rekent ook op een correctie daarna. Een AEX index van 700 punten of lager sluit de vermogensbeheerder niet uit. Bron: ABM Financial News

