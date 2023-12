Vlakke opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd fractioneel lager. De winst van dinsdag bracht de S&P 500 binnen 0,5 procent van het slotrecord van 4.796,56 punten, dat in januari 2022 werd behaald. De Dow Jones en Nasdaq-100 hebben recentelijk de recordstanden al aangescherpt. Vorige week verhoogden analisten van Goldman Sachs nog hun koersdoel voor de S&P 500 voor 2024 van 4.700 naar 5.100 punten. Toch zien analisten van onder meer JPMorgan Chase en Deutsche Bank een recessie in de VS nog steeds als een mogelijkheid in de komende twaalf tot achttien maanden. Ze zijn bezorgd dat de impact van de hogere rentetarieven nog niet volledig tot de economie is doorgedrongen en dat consumenten de economie tot nu toe hebben gesteund met hun spaargelden of door het aangaan van extra schulden. De handelsvolumes zullen naar verwachting beperkt zijn tijdens de laatste drie dagen van het handelsjaar, met een magere economische kalender en geen significante bijeenkomsten van centrale banken. Vandaag staan onder meer de Case Shiller huizenprijzen op de agenda. De rentes zakten woensdag wat verder weg, nadat vorige week de inflatiecijfers in de VS meevielen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 2 basispunten naar 3,87 procent. De olieprijzen bleven dicht bij huis, nu blijkt dat grote rederijen zoals Maersk en het Franse CMA CGM de doortocht door de Rode Zee hervatten na berichten over de inzet van een multinationale taskforce in de regio. Een vat Brentolie noteerde fractioneel lager op 80,95 dollar. De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats op 1,1051. De recente zwakte van de dollar is het gevolg van het feit dat de markten anticipeerden op renteverlagingen van de Fed volgend jaar. Volgens de FedWatch-tool van CME prijzen de markten nu een kans van ongeveer 74 procent op een renteverlaging vanaf maart 2024 in, waarbij maar liefst grofweg 150 basispunten aan verlagingen voor volgend jaar zijn ingeprijsd. Bedrijfsnieuws Intel steeg met 0,6 procent voorbeurs, na een stijging van 5,2 procent op dinsdag. De chipmaker zei dat het 25 miljard dollar in Israël zou investeren om zijn productielocatie voor wafers uit te breiden, nadat het 3,2 miljard dollar had ontvangen van de Israëlische regering. Apple noteerde voorbeurs iets lager. De aandelen van de technologiegigant daalden dinsdag voor de vierde sessie op rij. Dit nadat de regering-Biden weigerde een recente uitspraak ongedaan te maken die Apple verbiedt om verschillende modellen van de Apple Watch in de VS te verkopen vanwege een mogelijke patentschending. Tesla-aandelen stegen voorbeurs 0,3 procent. Volgens een Bloomberg-rapport bereidde de fabrikant van elektrische voertuigen zich voor op de lancering van een vernieuwde versie van zijn populaire Model Y SUV vanuit zijn fabriek in Shanghai. De massaproductie kan mogelijk al medio 2024 van start gaan. De aandelen van Coherus BioSciences stegen met bijna 36 procent nadat het biofarmaceutische bedrijf goedkeuring kreeg van de Food and Drug Administration voor zijn on-body-injector van het kankermedicijn Udenyca. Slotstanden Wall Street De brede S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 4.774,75 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 15.074,57 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,4 procent hoger op 37.545,33 punten. Bron: ABM Financial News

