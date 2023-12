Europese beurzen hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 478,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 16.740,98 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.584,34 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,6 procent hoger op 7.739,47 punten. De meeste aandelenmarkten bleven de afgelopen twee dagen gesloten in verband met kerst. In de Verenigde Staten werd gisteren wel gehandeld. Zowel de Dow Jones als de S&P 500 kwamen weer een stap dichterbij de hoogste slotkoers ooit. De Nasdaq-index bereikte wel een recordstand. "Deze winsten voegen iets toe aan wat al een sterk jaar voor de aandelenmarkt is geweest", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Het ziet ernaar uit dat 2023 het beste jaar wordt voor de Nasdaq sinds 2003. "Aandelen zitten midden in de kerstrally en het lijkt erop dat het enthousiasme de komende periode wordt voortgezet", aldus de expert van Lynx. Inmiddels prijst de markt een kans van circa 74 procent in dat de rente in maart door de Fed verlaagd wordt. "Mocht dit niet gebeuren of de gedachte hieromtrent veranderen dan zal dat ongetwijfeld ook iets met het sentiment doen." De handelsvolumes zullen naar verwachting van Blekemolen laag zijn tijdens de laatste drie dagen van het handelsjaar. De economische kalender is vrijwel leeg en alle belangrijke vergaderingen van de centrale banken zijn achter de rug. De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats op 1,1051. De recente zwakte van de dollar is het gevolg van het feit dat de markten anticipeerden op renteverlagingen van de Fed volgend jaar. Volgens de FedWatch-tool van CME prijzen de markten nu een kans van ongeveer 74 procent op een renteverlaging vanaf maart 2024 in, waarbij maar liefst grofweg 150 basispunten aan verlagingen voor volgend jaar zijn ingeprijsd. De olieprijzen bleven dicht bij huis, nu blijkt dat grote rederijen zoals Maersk en het Franse CMA CGM de doortocht door de Rode Zee hervatten na berichten over de inzet van een multinationale taskforce in de regio. Een vat Brentolie noteerde fractioneel lager op 80,95 dollar. Bedrijfsnieuws Chinese online gaming-aandelen stegen in de handel in Hongkong nadat de belangrijkste kansspelregulator van Peking had gezegd dat het de zorgen van alle belanghebbenden over ontwerpregels die gericht zijn op het beteugelen van overmatig gamen en uitgeven “zorgvuldig zou bestuderen”. Prosus, dat een belang heeft in Tencent, profiteerde van het nieuws en won in Amsterdam 3,4 procent. Bayer won 2,1 procent. In Brussel steeg Argenx 4,7 procent, waarmee het aandeel het herstel van vrijdag een vervolg gaf. Siemens Energy steeg in Frankfurt met 5,3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. De brede S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 4.774,75 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 15.074,57 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,4 procent hoger op 37.545,33 punten. Bron: ABM Financial News

