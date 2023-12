Valuta: euro/dollar blijft boven 1,10 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het muntpaar euro/dollar bleef woensdagochtend boven de 1,10 in een rustige markt. Rond de klok van half twaalf koerste het muntpaar euro/dollar op 1,1053, licht hoger ten opzichte van een koers een dag eerder. De dollar verzwakte vorige week al, na tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie. Ook het Britse pond liet weinig beweging zien ten opzichte van de dollar. De Britse beurs steeg vanochtend met 0,5 procent, waarbij beleggers weer wat meer risico's lijken te willen nemen nu er wordt verwacht dat de Bank of England in de eerste helft van 2024 de rentes zal verlagen. Uit data van Refinitiv blijkt dat een renteverlaging door de Britse centrale bank in mei volledig door de markt is ingeprijsd. Het muntpaar pond/dollar koerste rond 1,2725, terwijl de euro/pond 0,1 procent steeg tot 0,8686. Op macro-economisch vlak blijft het vandaag rustig, met onder andere vanuit de VS de Case Shiller huizenprijzen. Bron: ABM Financial News

