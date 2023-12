AEX koerst hoger op rustige beursdag Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger, mede geholpen door een herstel van Prosus. Rond de klok van elf uur steeg de hoofdindex 0,3 procent tot 788,07 punten. Alle Europese markten stonden woensdag hoger bij het begin van de laatste handelsweek van 2023, terwijl belangrijke indices over de hele wereld rond recordhoogten zweefden. De handelsvolumes zullen naar verwachting beperkt zijn tijdens de laatste drie dagen van het handelsjaar, met een magere economische kalender en geen significante bijeenkomsten van centrale banken. Vanuit Azië kwam er vanochtend steun, waarbij de Australische aandelenmarkten het hoogste punt in bijna twee jaar bereikten. Australische aandelen werden gesteund door de hoop dat de Reserve Bank of Australia de rente niet langer zal verhogen nadat de centrale bank de rente tijdens de laatste vergadering van het jaar stabiel heeft gehouden, deels gedreven door de mildere houding van de Federal Reserve. De Chinese beurzen profiteerden van het herstel van videogamebedrijven na een daling tijdens de vorige sessie. Chinese online gaming-aandelen stegen in de handel in Hongkong nadat de belangrijkste kansspelregulator van Peking had gezegd dat het de zorgen van alle belanghebbenden over ontwerpregels die gericht zijn op het beteugelen van overmatig gamen en uitgeven “zorgvuldig zou bestuderen”. Prosus, dat een belang heeft in Tencent, profiteerde van het nieuws en won in Amsterdam bijna 3 procent. De rentes zakten woensdag verder weg, nadat vorige week de inflatiecijfers in de VS meevielen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 2 basispunten naar 3,87 procent en de Duitse variant daalde bijna 3 basispunten naar 1,94 procent. De olieprijzen bleven dicht bij huis, nu blijkt dat grote rederijen zoals Maersk en het Franse CMA CGM de doortocht door de Rode Zee hervatten na berichten over de inzet van een multinationale taskforce in de regio. Een vat Brent-olie noteerde fractioneel lager op 80,95 dollar. De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats op 1,1051. De recente zwakte van de dollar is het gevolg van het feit dat de markten anticipeerden op renteverlagingen van de Fed volgend jaar. Volgens de FedWatch-tool van CME prijzen de markten nu een kans van ongeveer 74 procent op een renteverlaging vanaf maart 2024 in, waarbij maar liefst grofweg 150 basispunten aan verlagingen voor volgend jaar zijn ingeprijsd. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won naast Prosus ook Besi 1,5 procent. Verder bleven de meeste aandelen dicht bij huis, waarbij de rode lantaarn door de uitgevers Wolters Kluwer en RELX werd gedragen met verliezen van 0,7 en 0,6 procent. In de AMX won AMG 3,5 procent. LIVA Power Management Systems, een dochter van AMG, heeft een overeenkomst bereikt over de overname van de Vanadium Redox Flow Battery (VRFB)-activiteiten van J.M. VOITH. VOITH maakt unieke technologie voor het controleren en balanceren van VRFB-energieopslagsystemen. Er werden geen financiële details gemeld. Alfen en SBM Offshore konden 2,3 en 1,8 procent bijschrijven, terwijl Air France-KLM 0,7 procent verloor. In de AScX won Ebusco 3,5 procent en Vivoryon Therapeutics 2,6 procent, terwijl Azerion 3,1 procent moest inleveren. Bron: ABM Financial News

