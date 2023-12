Uren uitzendbranche blijven met dubbele cijfers dalen - ABU Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector is in de afgelopen weken opnieuw met dubbele cijfers gedaald, terwijl de omzet een beperkte daling liet zien. Dit bleek woensdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU. In periode 12, dat wil zeggen week 45 tot en met 48, namen de uitzenduren met 12 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee was de daling grofweg gelijk aan de afname een periode eerder. De omzet daalde met 1 procent, na een daling met 2 procent in periode 11. De administratieve sector zag de uren in de afgelopen periode met 20 procent afnemen op jaarbasis, terwijl de omzet met 7 procent daalde. In de industrie daalden de uren op jaarbasis met 8 procent. De omzet steeg met 2 procent. In de technische sector daalde het aantal uren met 8 procent en steeg de omzet met 4 procent. Bron: ABM Financial News

