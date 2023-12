Prosus aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger op 787,56 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent kon bijschrijven. Onder de hoofdaandelen won Prosus 3,9 procent. Chinese online gaming-aandelen stegen vanochtend nadat de belangrijkste kansspelregulator van Peking had gezegd dat het de zorgen van alle belanghebbenden over ontwerpregels die gericht zijn op het beteugelen van overmatig gamen en uitgeven “zorgvuldig zou bestuderen”. Verder bleven de meeste aandelen dicht bij huis, waarbij de rode lantaarn door Aegon werd gedragen met een verlies van 0,8 procent. In de AMX won AMG 2,8 procent. LIVA Power Management Systems, een dochter van AMG, heeft een overeenkomst bereikt over de overname van de Vanadium Redox Flow Battery (VRFB)-activiteiten van J.M. VOITH. VOITH maakt unieke technologie voor het controleren en balanceren van VRFB-energieopslagsystemen. Er werden geen financiële details gemeld. Corbion verloor 0,8 procent. In de AScX won Ebusco 3 procent en Vivoryon Therapeutics 2,9 procent, terwijl Azerion 1,3 procent moest inleveren. Bron: ABM Financial News

