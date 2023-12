AEX start positief na kerstreces

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich woensdag op voor een hogere opening, na een groen slot op Wall Street op dinsdag en een positief sentiment in Azië vanochtend.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent, waarbij wellicht Prosus kan herstellen van nieuws in Azië. Chinese online gaming-aandelen stegen vanochtend nadat de belangrijkste kansspelregulator van Peking had gezegd dat het de zorgen van alle belanghebbenden over ontwerpregels die gericht zijn op het beteugelen van overmatig gamen en uitgeven “zorgvuldig zou bestuderen”.

Het beleggerssentiment nam vorige week een positieve wending, nadat de Federal Reserve aangaf dat er in 2024 drie renteverlagingen worden verwacht. Maar dit optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over die renteverlagingen.

Op Wall Street werden recent de jaarrecords aangescherpt en bereikte de Dow meermaals een nieuwe recordstand. Ook de S&P 500 zat daar afgelopen week dicht bij, maar dat leek ook het moment voor beleggers om een adempauze te nemen.

Er staan deze week weinig macrocijfers op de agenda. De meeste cijfers komen uit de VS. Zo staan onder meer op woensdag de wekelijkse hypotheekaanvragen en de Case Shiller huizenprijzen op de agenda en op donderdag de aanstaande woningverkopen over november. Op donderdag zijn er ook de gebruikelijke steunaanvragen. De olievoorraden staan ook voor donderdag op de agenda, een dag later dan gebruikelijk omdat Wall Street maandag gesloten was.

De week wordt afgesloten met de inkoopmanagersindex over de regio Chicago. Vanuit Nederland zijn er dan cijfers over de detailhandelsomzet en de producentenprijzen, naast Spaanse inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

IMCD heeft in Colombia een overeenkomst gesloten om Joli Foods over te nemen. Dit maakte de distributeur van speciaalchemie woensdag bekend, zonder een overnamesom te melden. In 2022 genereerde het bedrijf een omzet van circa 16 miljoen dollar. De overname moet nog worden goedgekeurd door regelgevende instanties en moet in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond.

LIVA Power Management Systems, een dochter van AMG, heeft een overeenkomst bereikt over de overname van de Vanadium Redox Flow Battery (VRFB)-activiteiten van J.M. VOITH. VOITH maakt unieke technologie voor het controleren en balanceren van VRFB-energieopslagsystemen. Er werden geen financiële details gemeld.

Slotstanden Wall Street

De brede S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 4.774,75 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 15.074,57 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,4 procent hoger op 37.545,33 punten.