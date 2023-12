Groene koersen in Azië

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in China en Hongkong wonnen woensdag terrein, terwijl de Australische aandelenmarkten een hoogste punt in bijna twee jaar bereikten.

De Japanse Nikkei 225 koerste 1,15 procent hoger naar 33.695,44 punten, terwijl de beurs in Hongkong 1,6 procent kon bijschrijven. In Shanghai steeg de SSE-index 0,3 procent, en in Seoel won de hoofdgraadmeter 0,2 procent. De beurs van Sydney steeg 0,8 procent.

De Chinese beurzen profiteerden van het herstel van videogamebedrijven na een daling tijdens de vorige sessie. Chinese online gaming-aandelen stegen in de handel in Hongkong nadat de belangrijkste kansspelregulator van Peking had gezegd dat het de zorgen van alle belanghebbenden over ontwerpregels die gericht zijn op het beteugelen van overmatig gamen en uitgeven “zorgvuldig zou bestuderen”.

De beurs in Sydney eindigde 0,8 procent hoger op 7.561,20. De index bereikte het hoogste niveau sinds eind april 2022. Australische aandelen worden gesteund door de hoop dat de Reserve Bank of Australia de rente niet langer zal verhogen nadat de centrale bank de rente tijdens de laatste vergadering van het jaar stabiel heeft gehouden, deels gedreven door de mildere houding van de Federal Reserve.

In India scherpte de Nifty 50 index wederom zijn hoogste stand ooit aan. De hoofdindex is dit jaar al 19 procent gestegen en de beurswaarde van de aan de Indiase beurs genoteerde ondernemingen is nu hoger dan Hongkong, waar de Hang Seng index dit jaar juist 16 procent is gedaald.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere start, waarbij er vandaag in de VS aandacht zal zijn voor de wekelijkse hypotheekaanvragen en Case Shiller huizenprijzen.