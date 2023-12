IMCD doet overname in Colombia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in Colombia een overeenkomst gesloten om Joli Foods over te nemen. Dit maakte de distributeur van speciaalchemie woensdag bekend, zonder een overnamesom te melden. Joli Foods werd in 1980 opgericht en levert grondstoffen voor de dranken- en voedingsindustrie. In 2022 genereerde het bedrijf een omzet van circa 16 miljoen dollar. Er gaan elf werknemers van Joli over naar IMCD. De overname moet nog worden goedgekeurd door regelgevende instanties en moet in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

