Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn dinsdag hoger gesloten, terwijl de handel dun was op tweede kerstdag, hoewel Amerikaanse handelaren weer aan de slag gingen. Beleggers bleven de risico's van aanzienlijke verstoringen van de olie-aanvoer overwegen, door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee en naburige zeeën. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,7 procent hoger op 75,57 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie steeg 2,5 procent tot 81,07 dollar. Reder Maersk meldde zondag weer doorvaarten van zijn schepen door de Rode Zee toe te staan, dankzij militaire bescherming van schepen door Amerikanen en andere landen tegen de aanvallen door rebellen, die drones en raketten gebruiken. Vorige week steeg de prijs van Brent-olie 3,3 procent en WTI-olie werd 2,5 procent duurder, aldus Stephen Innes van SPI. De aankondiging van Maersk nam wat druk van de ketel, volgens Innes.



Intussen zou er dinsdag een patroon zijn verschenen in de olieprijsgrafieken dat kan wijzen op afzwakkende vraag. Het vijftigdaagse gemiddelde van de olieprijs daalde onder het tweehonderddaagse gemiddelde. Als dat gebeurt, dan spreken handelaren van een zogeheten 'death cross'. Dat zou erop wijzen dat een dalende kortetermijntrend voor de olieprijs bezig is over te gaan in een negatieve langetermijntrend. Intussen is de onderliggende situatie volgens analisten juist gunstig voor hogere olieprijzen. "Dat stelde Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "Bulls hebben alle reden op de wereld" om de olieprijs op te drijven, volgens de analist. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.