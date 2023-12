Bristol-Myers Squibb koopt RayzeBio Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bristol-Myers Squibb neemt RayzeBio over voor 4,1 miljard dollar, of 62,50 dollar per aandeel, ruim het dubbele van de slotkoers vrijdag. RayzeBio ontwikkelt radiofarmaceutische geneesmiddelen, die gerichte vormen van bestraling gebruiken, die rechtstreeks gericht zijn tegen kankercellen. De schade aan omringende cellen wordt hierbij beperkg. Bristol, uit New Jersey, zoekt deals om zijn pijplijn van producten te vullen, ter vervanging van kankermedicijnen Opdivo en Yervoy, waarvan het patent later dit decennium afloopt. Het bedrijf spendeerde in de tweede helft van 2023 voor 24 miljard dollar aan overnames en licentiedeals, volgens William Blair. Vorige week werd de overname van Karuna Therapeutics voor 14 miljard dollar aangekondigd en in oktober Mirati Therapeutics voor 5,8 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

