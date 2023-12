Wall Street op winst

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street stond dinsdagavond hoger en zette zo de kerstrally voort, na overnameberichten en enkele economische cijfers.

De brede S&P 500 index noteerde 0,3 procent hoger op 4.770,88 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.056,79 punten. De Dow Jones-index stond 0,3 procent hoger op 37.506,82 punten.

Een paar overnameberichten van AstraZeneca en Bristol Myers Squibb brachten de fusiestemming bij beleggers weer op gang na de kerstmis.

De beurzen in Europa bleven dicht op tweede Kerstdag, maar in Azië was er wel handel. De Japanse Nikkei index won 0,2 procent, maar in Shanghai daalde de beurs met 0,7 procent.

In China stonden technologie-aandelen en vastgoed dinsdag opnieuw onder druk. Ondanks de recente koersdalingen denkt investment manager Simon Wiersma van ING dat 2024 een goed jaar wordt voor Chinese aandelen. Hij wees op de lage waarderingen en de verwachting dat Beijing en de Chinese centrale bank extra gaan stimuleren. Kansrijk noemde Wiersma aandelen als Alibaba, Tencent en JD.com.

Economisch nieuws was er dinsdag over de Chicago Fed index, die in november naar een plus steeg, van -0,66 in oktober naar +0,03. Huizenprijzen in de VS stegen in oktober voor de negende maand op rij.

Verder bleek dat er tijdens de feestdagen nog steeds geld werd uitgegeven. De Amerikaanse detailhandelsverkopen tussen 1 november en 25 december waren 3,1 procent hoger dan een jaar eerder, bleek uit gegevens van MasterCard SpendingPulse.

Volgens Erik Mauritz van Trade Republic kan 2024 weleens het jaar van Amerikaanse smallcaps worden, nadat 2023 juist het jaar van de large caps was. Smallcaps zijn absoluut gezien goedkoop en zijn veel rentegevoeliger dan grote aandelen. Ze hebben volgens Mauritz meer schulden en zijn ook meer variabel gefinancierd. Wie gelooft in een dalende rente in 2024 en denkt dat de recessie niet heel hevig wordt, zou volgens Mauritz kunnen kijken naar Amerikaanse smallcaps.

De S&P 500 index steeg dit jaar al bijna 25 procent. De Dow Jones index zit op een koerswinst van bijna 13 procent en de Nasdaq steeg zelfs circa 44 procent. De Russell 2000 index won iets meer dan 16 procent dit jaar, terwijl de index voor Amerikaanse smallcaps eind oktober nog op een dieptepunt noteerde en de index op weg leek naar een verliesjaar.

De oliefutures stegen sterk onder invloed van aanhoudende ongerustheid over de scheepvaart in de Indische oceaan, de Rode Zee en de Arabische golf, na aanvallen op schepen van Houthi-rebellen uit Jemen met drones en raketten. WTI-olie voor februari werd 3,2 procent duurder op 75,92 dollar en Brent-olie 3,0 procent duurder op 81,16 dollar.

Stijgers en dalers

Intel en Caterpillar droegen bij aan de hogere Dow Jones-index. Intel steeg 4,4 procent nadat het bedrijf plannen aankondigde voor een waferfabriek in zuidelijk Israël.

De regering van Israël verstrekt een subsidie van 3,2 miljard dollar voor een nieuwe chipfabriek van 25 miljard dollar in Kiryat Gat, ten zuiden van Tel Aviv. De fabriek moet problemen in de toeleveringsketens wereldwijd verminderen voor de chipreus. Ook in Duitsland en Ohio komen nieuwe fabrieken.

Caterpillar steeg 2,1 procent en ook Chevron droeg positief bij, terwijl zorgbedrijven Merck, UnitedHealth en Amgen neerwaartse druk gaven.

Tesla steeg bijna 2 procent. In China werden afgelopen week meer auto's verkocht en Tesla stevent mogelijk af op zijn beste kwartaal in het land qua aantal verkochte auto's.

Het aandeel Gracell Biotechnologies stond 60 procent hoger nadat bekend werd dat het bedrijf wordt gekocht door AstraZeneca.

Bristol Myers Squibb neemt RayzeBio over voor 4,1 miljard dollar, bleek verder. RayzeBio werd twee keer zo veel waard.

Nio stond 10 procent hoger. De Chinese autofabrikant presenteerde een nieuwe auto met vier stoelen, die vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar kan worden geleverd. Beleggers lijken blij met de beleggersdag.

Manchester United noteerde 2 procent hoger in New York. Miljardair Jim Ratcliffe neemt een minderheidsbelang in de Britse voetbalclub.