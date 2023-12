Huizenprijzen VS stijgen in oktober Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De huizenprijzen in de Verenigde Staten zijn in oktober gestegen, onder invloed van hogere hypotheekrentes. Dat bleek dinsdag uit de maandelijkse index van Case-Shiller. Huizenprijzen in de 20 grootste stedelijke regio’s in de VS stegen in oktober met 4,8 procent, vergeleken met een jaar eerder. Ten opzichte van september steeg de index 0,6 procent. De Case-Shiller-index rapporteert met een vertraging van twee maanden en reflecteert een voortschrijdend gemiddelde over een periode van drie maanden. Het cijfer voor oktober reflecteert aankoopbeslissingen van enkele maanden eerder in het jaar. Het cijfer voor oktober komt overeen met de verwachtingen van economen, die vooraf werden geconsulteerd door The Wall Street Journal. Zij rekenden gemiddeld op een prijsstijging van 5 procent. De sterkste prijsstijging was er in oktober in Detroit, met 8,1 procent op jaarbasis, en San Diego met 7,2 procent. De zwakste markt was die van Portland. Daar daalden de prijzen met 0,6 procent op jaarbasis.

