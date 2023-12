Lichtgroene start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich op voor een iets hogere opening, terwijl de Europese beurzen nog gesloten zijn. De brede S&P 500 index lijkt 0,1 procent hoger te gaan openen en de techzware index Nasdaq 0,2 procent. In Azië was er vandaag al wel handel. De Japanse Nikkei index won 0,2 procent, maar in Shanghai daalde de beurs met 0,7 procent. In China stonden techaandelen en vastgoed opnieuw onder druk. Ondanks de recente koersdalingen, denkt investment manager Simon Wiersma van ING dat 2024 een goed jaar wordt voor Chinese aandelen. "Wij denken dat daar kansen liggen", aldus Wiersma over de Chinese beurs. Hij wees op de lage waarderingen en de verwachting dat Beijing en de Chinese centrale bank extra gaan stimuleren. Kansrijk noemde Wiersma aandelen als Alibaba, Tencent en JD.com. Klik hier voor: Chinese aandelen bieden kansen voor 2024 De agenda voor vandaag is, net als voor de rest van de week, mager gevuld. Volgende week maandag, op 1 januari, zijn alle beurzen gesloten. De S&P 500 index steeg dit jaar al bijna 25 procent. De Dow Jones index zit op een koerswinst van bijna 13 procent en de Nasdaq steeg zelfs circa 44 procent. De Russel 2000 index won iets meer dan 16 procent dit jaar, terwijl de index voor Amerikaanse smallcaps eind oktober nog op een dieptepunt noteerde en de index op weg leek naar een verliesjaar. Volgens Erik Mauritz van Trade Republic kan 2024 weleens het jaar van Amerikaanse smallcaps worden, nadat 2023 juist het jaar van de large caps was. Smallcaps zijn absoluut gezien goedkoop. Zij zijn veel rentegevoeliger dan grote aandelen. Ze hebben volgens Mauritz meer schulden en zijn ook meer variabel gefinancierd. En als het economisch slecht gaat, dan komen kleinere bedrijven moeilijker aan kapitaal. Wie gelooft in een dalende rente in 2024 en denkt dat de recessie niet heel hevig wordt, zou volgens Mauritz kunnen kijken naar Amerikaanse smallcaps. Klik hier voor: 2024 jaar van de Amerikaanse smallcaps Stijgers en dalers Het aandeel Gracell Biotechnologies lijkt 60 procent hoger te openen nadat bekend werd dat het bedrijf wordt gekocht door AstraZeneca. Manchester United opent vermoedelijk meer dan 8 procent hoger, nu miljardair Jim Ratcliffe een akkoord bereikte over de aanschaf van een minderheidsbelang in de Britse voetbalclub. Slotstanden De Dow Jones index sloot vrijdag op 37.385,97 punten, een verlies van 0,1 procent. De S&P 500 index won 0,2 procent op 4.754,63 punten en de Nasdaq won ook 0,2 procent, op 14.992,97 punten. Bron: ABM Financial News

