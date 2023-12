Video: 2024 wordt een goed jaar voor aandelen met 9 procent rendement Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economische tegenwind zal in 2024 meevallen. In de VS zal de recessie, als die er al komt, vermoedelijk kort en niet erg diep zijn. En voor de eurozone is er zelfs een kans dat de groei iets zal aantrekken. "En dat betekent dat de winstontwikkeling bij bedrijven misschien beter zal uitvallen dan wordt verwacht op dit moment", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Klik hier voor: 2024 wordt een goed jaar voor aandelen met 9 procent rendement De andere pijler onder de financiële markten is het monetaire beleid van de centrale banken. "Wat gaan die doen?" Duidelijk is volgens Wiersma wel dat het gedaan is met renteverhogingen en dat we in 2024 een aantal renteverlagingen tegemoet kunnen zien. En lagere rentes, dus goedkoper geld, betekenen dat "waarderingen voor risicovollere beleggingscategorieën omhoog kunnen". Kortom, aandelenbeleggers gaan een goed jaar tegemoet, en dat geldt volgens Wiersma ook voor obligatiebeleggers. ING verwacht voor aandelen in 2024 een rendement van ongeveer 9 procent. En obligaties zullen circa 7 procent opleveren. Bron: ABM Financial News

