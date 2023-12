Uitgelicht: krijgt de AI-hype een vervolg in 2024?

(ABM FN-Dow Jones) Als we terugkijken naar 2023, dan zijn er een aantal zaken die er uitspringen. Eén daarvan was de AI-hype, die ongeveer begin dit jaar zijn oorsprong op de beurs kende.

Postervoorbeeld was NVIDIA, dat in 2023 bijna 250 procent aan koerswinst behaalde. Het bedrijf is inmiddels 1.200 miljard dollar waard is en is daardoor bij een select clubje grote aandelen gaan horen.

Maar in de VS waren er meerdere bedrijven die profiteerden van de AI-hype, en zo ontstonden de 'Magnificent Seven'. Naast NVIDIA behoorden Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta en Tesla tot deze groep, die naar verwachting bovengemiddeld kunnen profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Naast de toenemende vraag naar technologie, zorgen uitdagende macro- en geopolitieke spanningen ervoor dat beleggers zich massaal richten op bedrijven die als 'veilig' worden beschouwd. Gezien hun omvang, stevige balansen en algehele sterkte van de bedrijfsfundamenten houden beleggers van het gevoel van veiligheid tijdens periodes van economische onzekerheid.

De koersontwikkelingen waren in 2023 zo sterk dat deze aandelen verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van de winsten van Amerikaanse indices. Gezamenlijk zijn deze bedrijven dit jaar ongeveer 75 procent gestegen, terwijl de andere 493 bedrijven ongeveer 12 procent in waarde zijn gestegen, wat neerkomt op een rendement voor de S&P 500 index van 25 procent.

Hierdoor is het belang van deze zeven aandelen binnen de S&P 500 opgelopen naar grofweg 30 procent. Binnen de Nasdaq 100 is dat zelfs 44 procent en zo’n 20 procent in de veel bredere MSCI World Index.

Hoewel imposant, is het volgens diverse analisten vanuit risico- en spreidingsperspectief niet wenselijk dat 1,4 procent van de aandelen een weging van 30 procent vertegenwoordigt. Zo is onder andere in 2023 het verschil tussen een gelijkgewogen S&P 500 en een marktgewogen S&P 500 opgelopen naar bijna 150 procent.

Op basis van de omzetgroei en gegevens van FactSet en Goldman Sachs Global Investment Research wordt verwacht dat de Magnificent Seven de S&P 500 ook in 2024 zullen overtreffen, ondanks verslechterende economische omstandigheden. Maar inmiddels zijn deze aandelen ook aan de prijs met een gemiddelde verwachte koerswinstverhouding van 29x en zijn aanzienlijk duurder dan de S&P 500 waarbij die verhouding ongeveer 19x bedraagt.

De enorme invloed van technologie op de beurs is niet nieuw en hebben we eerder gezien, zoals eind jaren ’90. Ook na de grote financiële crisis van 2008 zijn het vooral deze aandelen die de kar hebben getrokken. Zo is de S&P 500 sinds het dieptepunt van 2009 bijna verzevenvoudigd, maar de Nasdaq 100 is zelfs bijna 16 keer over de kop gegaan. Als je dit afzet tegen de Stoxx 600 die in diezelfde periode ongeveer verdrievoudigd is, dan spreken de resultaten en de invloed van de (grote) technologienamen de afgelopen 15 jaar boekdelen.

Ook in de toekomst zal technologie zich blijven ontwikkelen, weer nieuwe inkomstenbronnen aanboren en zullen de ontwikkelingen in deze industrie naar verwachting een bovengemiddelde rol blijven spelen. Of zich dat blijft uitbetalen in betere prestaties dan de gemiddelde beurzen, is dan de vraag.

Nederlandse chippers profiteren mee

In de Nederlandse AEX zijn er drie bedrijven die dit jaar hebben weten te profiteren van de AI-hype. Dat zijn ASML, ASMI en Besi.

Als we beginnen met zwaargewicht ASML, dat een weging in de AEX heeft van ongeveer 14,5 procent, dan kunnen we wel stellen dat het jaar goed is geweest met een winst van 36 procent. Hiermee is nog niet het verlies van 2022 in zijn geheel goedgemaakt, maar lijkt de weg naar boven wel weer gevonden.

Vele analisten hebben het aandeel op de kooplijst staan. Volgens analist Alex Duval van Goldman Sachs, blijft ASML op lange termijn structureel groeien. Daarbij blijft EUV in de ogen van de analist "hoogst aantrekkelijk" en zijn de risico's op korte termijn grotendeels van tafel.

Volgens de analisten van JPMorgan kan ASML een flinke inhaalslag maken ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten. ASML is de topfavoriet van JPMorgan en staat dan ook op de kooplijst. Volgens de bank belooft 2024 voor de sector een overgangsjaar te worden, en omdat ASML zijn outlook hierop heeft aangepast, is er alle ruimte voor beleggers om al vooruit te blikken naar een herstel in 2025. "Dus is ASML onze topfavoriet voor 2024", aldus de analisten.

Maar de outlook voor 2024 gaf de markt weinig reden tot juichen. Volgens topman Peter Wennink belooft het komende jaar inderdaad een overgangsjaar te worden, wat zal resulteren in een vergelijkbare omzet als in 2023. Maar in 2025 zal er een "significante groei" volgen, denkt ASML.

ASM International heeft ook flink weten te profiteren van het positieve sentiment omtrent kunstmatige intelligentie en is dit jaar nagenoeg verdubbeld en heeft de oude recordstanden in 2023 regelmatig aangescherpt.

Ook dit aandeel staat bij vele analisten op de kooplijst. Zo heeft Jefferies een koersdoel van 600,00 euro voor ASMI met een koopadvies. Marc Hesselink van ING heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 500,00 euro.

Maar er zijn ook andere geluiden. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam vond het onveranderd laten van de margedoelstellingen een beetje teleurstellend. "Kortom we zijn positief over het groeitraject, maar minder positief over de marges", aldus Roeg, die een Houden advies op ASMI heeft met een koersdoel van 390,00 euro.

Maar de grote winnaar was BE Semiconductor Industries, dat dit jaar ruim 140 procent in waarde is gestegen en, net zoals ASMI, dit jaar regelmatig de recordstanden wist aan te scherpen. De analisten zijn over dit aandeel wat verdeeld na de enorme koersstijgingen.

ING blijft positief en heeft recentelijk het koersdoel verhoogd van 100,00 naar 145,00 euro, met handhaving van het koopadvies.

Analisten van de bank stelden dat een belegger in Besi profiteert van een nieuwe opwaartse cyclus in de huidige activiteiten, terwijl zij ook steeds meer zicht hebben op de "enorme" kansen op lange termijn voor hybrid bonding.

Besi is volgens ING het beste jongetje in de klas en is goed gepositioneerd. "De vooruitzichten voor de lange termijn voor Besi zijn erg veelbelovend", meent de bank.

UBS is wat voorzichtiger en heeft eind oktober het koersdoel verlaagd van 128,00 naar 120,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.