Rustige kerstweek in verschiet

(ABM FN) Beleggers maken zich op voor een rustige kerstweek. Op maandag en dinsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, zijn de Europese beurzen gesloten. Op dinsdag is er wel handel in de Verenigde Staten. Er staan weinig macrocijfers op de agenda. De meeste cijfers komen uit de VS. Zo krijgen beleggers op dinsdag de Chicago Fed-index, op woensdag de Case Shiller huizenprijzen en op donderdag de aanstaande woningverkopen over november. Op donderdag zijn er ook de gebruikelijke steunaanvragen. De olievoorraden staan ook voor donderdag op de agenda, een dag later dan gebruikelijk omdat Wall Street maandag gesloten is. De week wordt afgesloten met de inkoopmanagersindex over de regio Chicago. Vanuit Nederland zijn er dan cijfers over de detailhandelsomzet en de producentenprijzen, naast Spaanse inflatiecijfers. De bedrijfsagenda is leeg. Bron: ABM Financial News

