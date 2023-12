AEX levert in richting Kerst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is in de laatste volledige beursweek gedaald, vooral door de koersval van indexzwaargewicht Prosus. Met een slot van 785,45 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis een procent. Vorige week steeg de index nog tot 793,13 punten.

Het beleggerssentiment nam vorige week een positieve wending, nadat de Federal Reserve aangaf dat er in 2024 drie renteverlagingen worden verwacht. Maar dit optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over die renteverlagingen.

Op Wall Street werden recent de jaarrecords aangescherpt en bereikte de Dow meermaals een nieuwe all time high. Ook de S&P 500 zat daar afgelopen week dichtbij, maar dat leek ook het moment voor beleggers om een adempauze te nemen.

In Amsterdam ging dat ook nog eens gepaard met een flinke koersval van Prosus. Het aandeel verloor op weekbasis bijna 16 procent, nadat Tencent onderuit ging in Hongkong. De Chinese autoriteiten kwamen met een wetsvoorstel om de bestedingen en beloningen in online games te beperken om zo verslavingen tegen te gaan. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent.

De stap terug afgelopen week is volgens Investment manager Simon Wiersma van ING "heel gezond". Wiersma merkte verder op dat de handelsvolumes afnamen richting de feestdagen.

"Dit betekent niet dat we nu ineens een draai in de opgaande trend gaan zien. Een iets lagere economische groei maar geen recessie, lagere inflatie en lagere rentes zijn een prima omgeving voor zowel aandelen als obligaties", aldus Wiersma. "Zolang de winstgroeivooruitzichten van bedrijven niet dramatisch verslechteren, is er weinig reden om je als belegger grote zorgen te maken."

Met die gedachte kunnen beleggers de feestdagen in. Komende maandag en dinsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, is Euronext gesloten. Wall Street is dinsdag wel open, maar de volumes zullen vermoedelijk laag zijn.

Op macro-economisch vlak was er nog aandacht voor de PCE-inflatie in de Verenigde Staten, een belangrijke graadmeter voor de Fed.

In november kwam de PCE-kerninflatie uit op 3,2 procent, van 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een afname tot 3,3 procent. De reguliere PCE-inflatie koelde af van 2,9 tot 2,6 procent.

De lager dan verwachte kerninflatie is goed nieuws voor de Fed-bestuurders die voorstander zijn van verruimende maatregelen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "Uit dit cijfer treedt naar voren dat de daling van de inflatie sneller gaat dan de markt en de Fed hadden voorzien", aldus Marey.

Onderliggend zag Marey ook de kerninflatie voor dienstverlening, exclusief huisvesting, op maandbasis omlaag komen. "Dat cijfer houdt de Fed eveneens nauwlettend in de gaten en zal de centrale bank tevreden stellen", aldus de marktanalist.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1030 en daarmee op weekbasis meer dan een procent hoger. De Japanse yen verloor aanvankelijk terrein, nadat de Bank of Japan het belangrijkste rentetarief ongewijzigd liet op 0,1 procent negatief. Een zwakkere munt is goed voor Japanse exporteurs. Richting het einde van de week herstelde de Japanse munt.

"Maar we denken dat de verandering in toon duidelijk is en dat er begin volgend jaar grote beleidsveranderingen zullen worden doorgevoerd", waarschuwden economen van ING.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX ArcelorMittal kon afgelopen week 4,5 procent bijschrijven, nadat bekend werd dat Nippon Steel het Amerikaanse US Steel overneemt en deze toch wel kostbare optie voor ArcelorMittal van de tafel is. Deutsche Bank vond dit een gunstige ontwikkeling voor ArcelorMittal en herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 33,00 euro.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft Philips opgedragen een klein aantal MRI-scanners terug te roepen en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds, zo oordeelde analist Marc Hesselink van ING afgelopen week in een rapport. JPMorgan verhoogde wel het koersdoel voor het aandeel. Philips steeg afgelopen week 4,3 procent.

Achter hekkensluiter Prosus leverde ASMI afgelopen week 3,6 procent in en stonden ook ASML en Besi onder druk. Financials kenden ook geen goede week, met verliezen van meer dan een procent voor ABN AMRO en ING.

OCI steeg ruim 27 procent op weekbasis in de AMX, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het zijn kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company aan Koch Ag & Energy Solutions voor 3,6 miljard dollar heeft verkocht. OCI verkocht vorige week al het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor ruim 3,6 miljard dollar. Met name de verkoop van het bedrijf in Iowa kon analisten bekoren. Degroof Petercam zette het aandeel op de kooplijst.

Eurocommercial Properties daalde licht. Het vastgoedbedrijf ziet af van de uitbreiding van het Brusselse winkelcentrum Woluwe schreven Franstalige media. Dat komt niet als een verrassing, volgens ING. Volgens het artikel zijn de benodigde investeringen gestegen van circa 80 miljoen tot circa 100 miljoen euro, terwijl CEO Evert Jan van Garderen recent nog sprak van 90 miljoen euro.

Van Lanschot Kempen leverde bijna 7,5 procent in, maar noteerde afgelopen week ook ex-dividend. Verder werd bekend dat Van Lanschot Kempen de Belgische beleggingsadviseur Accuro overneemt. Accuro heeft een beheerd vermogen van 0,7 miljard euro.

Just Eat Takeaway daalde op weekbasis 6,9 procent en Basic-Fit leverde 3,0 procent in. De fitnessketen gaat 47 fitnessclubs in Spanje overnemen van RSG Group. ING vindt de clubs goed passen bij Basic-Fit.

In de AScX won TomTom bijna 4 procent na aankondiging van een samenwerking met Microsoft op het vlak van AI.

Koploper was Sif, met een winst van ruim 6 procent en Renewi won net als TomTom vier procent. Ebusco daalde afgelopen week 5,6 procent.

Azerion verloor op weekbasis 1,5 procent. Het bedrijf heeft alle lopende geschillen met zijn Britse partner Bidstack opgelost door een betaling van 3 miljoen euro.

Het lokaal genoteerde Alumexx schoot afgelopen week bijna 37 procent omhoog. De producent van aluminium steigers en trappen vond in KPMG een nieuwe accountant. Dit betekent dat het bedrijf zijn beursnotering in Amsterdam mag behouden.