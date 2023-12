Wall Street neemt gas terug richting Kerst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen hebben vrijdag gas terug genomen. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.754,63 punten, de Dow Jones index daalde minder dan 0,1 procent op 37.385,97 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.992,97 punten.

In de laatste volle beursweek van 2023 behaalde Wall Street nog mooie winsten, met een plus van ruim een procent voor de Nasdaq.

"Om de bullmarket een duurzaam vervolg te geven, moet de S&P 500 door de all-time high zien te breken", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Mogelijk is daar nog een aanloopje voor nodig."

De all time high van de S&P 500 ligt op 4.796,56 punten en werd in januari 2022 bereikt.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor de PCE-inflatie in de Verenigde Staten, een belangrijke graadmeter voor de Fed.

In november kwam de PCE-kerninflatie uit op 3,2 procent, van 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een afname tot 3,3 procent. De reguliere PCE-inflatie koelde af van 2,9 tot 2,6 procent.

De lager dan verwachte kerninflatie is goed nieuws voor de Fed-bestuurders die voorstander zijn van verruimende maatregelen, zei Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

"Uit dit cijfer treedt naar voren dat de daling van de inflatie sneller gaat dan de markt en de Fed hadden voorzien", aldus Marey.

Onderliggend zag Marey ook de kerninflatie voor dienstverlening, exclusief huisvesting, op maandbasis omlaag komen. "Dat cijfer houdt de Fed eveneens nauwlettend in de gaten en zal de centrale bank tevreden stellen", aldus de marktanalist.

De inflatieverwachting van de Universiteit van Michigan toonden tussen november en december een afkoeling van 4,5 tot 3,1 procent. Ook verbeterde het consumentenvertrouwen deze maand iets meer dan eerder werd verwacht.

Verder werd bekend dat de bestedingen in de VS in november met 0,2 procent zijn gestegen, na een plus van 0,1 procent in de maand ervoor. Hier was wel een stijging van 0,3 procent voorzien.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in november gestegen, met 5,4 procent. In oktober daalden de orders nog met 5,1 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1010. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde net onder de 3,90 procent. WTI-olie kostte minder dan 74 dollar per vat. Op weekbasis steeg de ruwe olieprijs wel 2 procent, gesteund door de verstoringen in het gebied rond de Rode Zee.

Maandag blijven de beursvloeren in New York op Eerste Kerstdag leeg. Tweede Kerstdag is een reguliere handelsdag voor Wall Street, maar dan blijven de volumes vermoedelijk laag.

Bedrijfsnieuws

Nike daalde bijna 12 procent, nadat het sportmerk donderdagavond zijn omzetoutlook neerwaarts bijstelde. Ook gaat Nike voor 2 miljard dollar aan kostenbesparingen doorvoeren. Sectorgenoten als VF Corp, Under Armour, Crocs en Skechers stonden ook onder druk.

Het Witte Huis liet weten dat de overname van U.S. Steel door Nippon Steel opnieuw tegen het licht moet worden gehouden, vanwege de mogelijke impact van de deal op de nationale veiligheid en op de aanvoerketen. Het aandeel U.S. Steel daalde licht.

Rocket Lab schoot vrijdag 23 procent omhoog, nadat de fabrikant van satellieten en ruimtesoftware en -hardware, een opdracht kreeg van Washington voor een bedrag van 515 miljoen dollar.