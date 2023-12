Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 73,56 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper ten opzichte van donderdag. Op weekbasis wist de ruwe olieprijs wel voor de tweede week op rij te stijgen, met een winst van ruim 2 procent. "Ik denk dat als er geen geopolitieke onrust was in de Rode Zee met Houthi-rebellen die commerciële schepen aanvallen, de olieprijs lager zou staan", zei beleggingsstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. Vranken wees verder op het nieuws van donderdag dat Angola uit de OPEC stapt. "Het Afrikaanse land is goed voor een productie van 1,3 tot 1,5 miljoen vaten ruwe olie. Het vertrek van Angola is dus niet zonder risico voor OPEC+. Het benadrukt de moeilijkheden die het kartel heeft om alle leden te overtuigen om de 'common talk' te volgen", aldus de marktkenner. Volgens Kieran Tompkins van Capital Economics heeft het besluit van Angola vermoedelijk weinig impact op de olieprijzen, omdat het land moeite had om aan zijn productiequota te voldoen. "Het suggereert echter wel dat er scheuren kunnen ontstaan in de OPEC. Als grotere producenten met beschikbare reservecapaciteit, bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten die onlangs publiekelijk hun ongenoegen hebben geuit over de beslissingen van OPEC+, Angola zouden volgen, zouden de prijzen onder neerwaartse druk komen te staan", volgens de econoom. Bron: ABM Financial News

