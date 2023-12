Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 477,60 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,1 procent op 16.706,18 punten. De Franse CAC 40 sloot nagenoeg vlak op 7.568,82 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel hoger op 7.697,51 punten. Brussel was een uitschieter met een koerswinst van 1,7 procent, wat te danken was aan het dubbelcijferige koersherstel van Argenx.

Daarmee was het een terughoudend einde van de laatste volledige beursweek van het jaar. De aandelenmarkten in Europa openen pas woensdag weer de deuren, na Eerste en Tweede Kerstdag.

Het sentiment stond vrijdag in het teken van nieuws uit China, dat strengere regels wil introduceren voor online gaming. Daarnaast kwam Nike met een tegenvallende outlook. Dit weerspiegelt een tegenvallende consumentenvraag in alle markten, wat waarschijnlijk negatief zal uitpakken voor collega's en retailers, zeiden analisten van RBC Capital Markets.

Op macro-economisch vlak was er specifiek aandacht voor de PCE-inflatie in de Verenigde Staten, een belangrijke graadmeter voor de Fed. In november kwam de PCE-kerninflatie uit op 3,2 procent, van 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een afname tot 3,3 procent.

De lager dan verwachte kerninflatie is goed nieuws voor de Fed-bestuurders die voorstander zijn van verruimende maatregelen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

De Britse economie groeide in het derde kwartaal iets minder hard dan eerder gemeld. De detailhandelsverkopen van het VK stegen op maandbasis meer dan verwacht, terwijl deze op jaarbasis een onverwachte stijging lieten zien.

"Britse beleggers zullen hopen dat, nu renteverlagingen in 2024 veel waarschijnlijker worden dankzij de inflatie- en groeiherzieningen van deze week, de FTSE 100 het komende jaar beter voor de dag kan komen," zeiden analisten van IG.

De Londense beurs staat voor 2023 op een winst van zo'n 3 procent, tegen bijna 20 procent voor de DAX en 12 procent voor de Stoxx Europe 600.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,1020. WTI-olie werd iets goedkoper.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging BMW aan kop, met een winst van ruim een procent. Commerzbank steeg rond een procent. Retailers stonden onder druk. Na de omzetwaarschuwing van Nike voor het vierde kwartaal op donderdag en het bericht dat het bedrijf in de kosten gaat snijden, stonden sectorgenoten in Europa vrijdag ook onder druk. Puma verloor meer dan 7 procent en Adidas ruim 5 procent. Zalando leverde ruim 7 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX.

Tencent krijgt te maken met strengere regels voor online gaming in China. In Azië noteerden game-aandelen vrijdag fors lager en het in Amsterdam genoteerde Prosus verloor ruim 13 procent. Prosus heeft een groot belang in Tencent. De Franse spelontwikkelaar en -uitgever Ubisoft verloor anderhalf procent in Parijs.

Aandelen van luxemerken als Kering, LVMH en Hermes kenden ook een moeilijke dag in de CAC 40, met verliezen van circa 1 tot 2,5 procent. Saint Gobain was de sterkste stijger in Parijs, met een plus van iets minder dan een procent.

In Brussel schoot Argenx bijna 13 procent omhoog, na flinke klappen voor het aandeel eerder in de week. Woensdag maakte de onderneming bekend met de Address-studie de primaire en secundaire eindpunten niet te hebben bereikt.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht hoger.