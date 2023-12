Damrak terughoudend richting feestdagen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager geëindigd, onder aanvoering van een flinke koersval van indexzwaargewicht Prosus. De AEX verloor 0,6 procent met een slotstand van 785,45 punten.

Op weekbasis verloor de index een procent. Het was de laatste volle beursweek, waarin beleggers toch wat gas terugnamen na de recente Kerstrally, die werd aangewakkerd door de verwachting van een reeks aan renteverlagingen in 2024. Maandag en dinsdag is Euronext gesloten vanwege Kerst en wordt in Amsterdam niet gehandeld.

Prosus kwam onder druk te staan nadat Tencent vrijdagochtend onderuit ging in Hongkong. De Chinese autoriteiten kwamen met een wetsvoorstel om de bestedingen en beloningen in online games te beperken om zo verslavingen tegen te gaan. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent.

Op macro-economisch vlak was er specifiek aandacht voor de PCE-inflatie in de Verenigde Staten, een belangrijke graadmeter voor de Fed.

In november kwam de PCE-kerninflatie uit op 3,2 procent, van 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een afname tot 3,3 procent. De reguliere PCE-inflatie koelde af van 2,9 tot 2,6 procent.

De lager dan verwachte kerninflatie is goed nieuws voor de Fed-bestuurders die voorstander zijn van verruimende maatregelen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

"Uit dit cijfer treedt naar voren dat de daling van de inflatie sneller gaat dan de markt en de Fed hadden voorzien", aldus Marey.

Onderliggend zag Marey ook de kerninflatie voor dienstverlening, exclusief huisvesting, op maandbasis omlaag komen. "Dat cijfer houdt de Fed eveneens nauwlettend in de gaten en zal de centrale bank tevreden stellen", aldus de marktanalist.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,1020. WTI-olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

Prosus was hekkensluiter in de AEX, met een verlies van meer dan 13 procent. Ahold Delhaize en Exor volgden met bescheiden dalingen.

Philips ging aan kop in de hoofdindex, met een winst van iets meer dan een procent. INCD en Heineken stegen iets meer dan een half procent.

In de AMX won Basic-Fit ruim 2,5 procent. De fitnessketen gaat 47 fitnessclubs in Spanje overnemen van RSG Group. ING vindt de clubs goed passen bij Basic-Fit. AMG leverde anderhalf procent in, net als OCI. JDE Peet's verloor een procent.

In de AScX steeg Kendrion bijna 2 procent en B&S Group zelfs meer dan 2 procent. Ebusco daalde juist bijna 2 procent. Pharming leverde circa anderhalf procent in.

Azerion steeg meer dan een procent. Azerion heeft alle lopende geschillen met zijn Britse partner Bidstack opgelost door een betaling van 3 miljoen euro.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.