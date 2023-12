Nederlaag voor Deliveroo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Een groep bezorgers van Deliveroo moet niet worden gezien als zelfstandige, maar als werknemer. Dit oordeelde het arbeidshof in Brussel. Dat betekent dat maaltijdbezorger Deliveroo deze mensen in dienst moet nemen en bijvoorbeeld moet verzekeren en premies voor deze werknemers moet betalen. Het betreft een kleine groep, maar mogelijk schept dit een precedent voor andere bezorgers bij Deliveroo en Uber Eats. Bij Just Eat Takeaway zijn de meeste bezorgers in dienst van het bedrijf, wat zou betekenen dat de uitspraak geen invloed heeft op de Amsterdamse maaltijdbezorger. Bron: ABM Financial News

