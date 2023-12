Wall Street staat lagere opening te wachten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor opening van de beurzen 0,2 procent lager. Beleggers keken vandaag uit naar de Amerikaanse PCE-inflatie, die door de Federal Reserve nauwlettend wordt gevolgd. Er werd een verdere afname van de inflatie verwacht en dit klopte uiteindelijk ook. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 3,2 procent tegen 3,4 procent een maand eerder. Daarmee was de daling sterker dan de door economen verwachte 3,3 procent. Op maandbasis was er conform verwachting sprake van een prijsstijging met 0,1 procent. De lager dan verwachte kerninflatie is goed nieuws voor de Fed-bestuurders die voorstander zijn van verruimende maatregelen, zo stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. De recente inflatieontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de markt er rekening mee houdt dat de Amerikaanse centrale bank spoedig begint met het verlagen van de rentes, mogelijk al in maart. "Het inflatiecijfer van vandaag was het laatste stukje van de puzzel voor de Fed", aldus analisten van Swissquote Bank. "Als het PCE-cijfer meevalt, dan kan dat een rally op de obligatiemarkten en mogelijk ook op de aandelenmarkten teweeg brengen", zo zeiden de analisten voorafgaand aan het cijfer. "Om de bullmarket een duurzaam vervolg te geven, moet de S&P 500 door de all-time high zien te breken", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Mogelijk is daar nog een aanloopje voor nodig." "De Amerikaanse arbeidsmarkt en economie blijven onverminderd sterk", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. De laatste verwachtingen wijzen "zeker niet" op een aanstaande recessie. "Wij gaan dan ook nog steeds uit van een ‘zachte landing'-scenario, waarbij de VS voorlopig niet in een zware recessie zullen belanden", aldus Wiersma. Olie noteerde vrijdag hoger en de euro/dollar noteerde op 1,1018. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1006 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1005 op de borden. Op macro-economisch vlak kregen beleggers naast de inflatie nog inzicht in de orders voor duurzame goederen. Die stegen in november met 5,4 procent. Ook staat het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan vanmiddag nog op het menu. Verder maakt de markt zich op voor een lang weekend. De meeste aandelenmarkten zijn volgende week maandag en dinsdag gesloten vanwege Kerstmis. Overigens is Wall Street wel op dinsdag open. Bedrijfsnieuws Het aandeel Nike lijkt vrijdag 11,3 procent lager te openen, nadat het sportmerk donderdagavond zijn omzetoutlook neerwaarts bijstelde. Ook gaat Nike voor 2 miljard dollar aan kostenbesparingen doorvoeren. De tegenvallende verwachtingen drukten ook op de koersen van andere sportreuzen. Zo koerste Adidas in Frankfurt 5,5 procent lager en verloor Foot Locker in de elektronische handel voorbeurs 7,1 procent. Het Witte Huis liet weten dat de overname van U.S. Steel door Nippon Steel opnieuw tegen het licht moet worden gehouden, vanwege de mogelijke impact van de deal op de nationale veiligheid en op de aanvoerketen. Rocket Lab schoot voorbeurs 15,6 procent omhoog, nadat de fabrikant van satellieten en ruimtesoftware en -hardware, een opdracht kreeg van Washington voor een bedrag van 515 miljoen dollar. Slotstanden De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent op 4.746,75 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 37.404,35 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.963,87 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.