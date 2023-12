Beursblik: Amerikaanse kerninflatie brengt goed nieuws Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De lager dan verwachte kerninflatie is goed nieuws voor de Fed-bestuurders die voorstander zijn van verruimende maatregelen. Dit stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. De Amerikaanse kerninflatie liet in november een daling zien naar 3,2 procent op jaarbasis tegen 3,4 procent een maand eerder. Daarmee was het cijfer beter dan de verwachting van economen, die vooraf rekenden op 3,3 procent. "Uit dit cijfer treedt naar voren dat de daling van de infatie sneller gaat dan de markt en de Fed hadden voorzien", aldus Marey. Onderliggend zag Marey ook de kerninflatie voor dienstverlening, exclusief huisvesting, op maandbasis omlaag komen. "Dat cijfer houdt de Fed eveneens nauwlettende in de gaten en zal de centrale bank tevreden stellen", aldus de marktanalist van Rabobank vrijdag. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport 0,1 procent hoger op 1,1019 dollar. Bron: ABM Financial News

