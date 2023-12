Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata over november.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 479,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van bijna 0,1 procent naar 16.681,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens een daling van nog geen 0,1 procent met een stand van 7.563,76 punten. De Britse FTSE steeg krap 0,1 procent naar 7.699,24 punten.

Voor de Zwitserse bank Swissquote is de kerninflatie van de VS het belangrijkste cijfer van vrijdag waar de markt op wacht en op zal reageren. "Bij een lager dan verwacht cijfer, zullen we in elk geval de obligatiemarkt zien opveren, en misschien een hervatting zien van de aandelenrally", aldus de bank.

De kerninflatie geldt als het belangrijkste richtpunt voor de Fed bij de afstemming van het monetaire beleid. Tot nu toe lijkt de markt zes renteverlagingen te hebben ingeprijsd, waar de Fed met de dot plot rekening houdt met drie verlagingen.

Voor de Amerikaanse kerninflatie over november wordt op maandbasis een stijging van 0,1 procent verwacht tegen 0,2 procent over oktober. Op jaarbasis kan de inflatie uitkomen op 3,3 procent tegen 3,5 procent een maand eerder.

De Britse economie kwam in het derde kwartaal iets lager uit dan aanvankelijk berekend. Op kwartaalbasis werd een krimp van 0,1 procent gemeld, terwijl de eerste meting een vlakke trend liet zien. De detailhandelsverkopen van het VK stegen op maandbasis meer dan verwacht, terwijl deze op jaarbasis een onverwachte stijging lieten zien.

Naast de kerninflatie staan in de VS vanmiddag ook de orders voor duurzame goederen over november geagendeerd, naast cijfers over de verkopen van nieuwe woningen en het definitieve consumentenvertrouwen over december, zoals gemeten door de universiteit van Michigan.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 74,59 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,97 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1018. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1006 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1005 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Tencent krijgt te maken met strengere regels voor online gaming in China. In Azië noteerden game-aandelen vrijdag fors lager en het in Amsterdam genoteerde Prosus noteerde vanochtend 16,8 procent lager. Prosus heeft een groot belang in Tencent. De Franse spelontwikkelaar en -uitgever Ubisoft daalde 4,5 procent.

Na de omzetwaarschuwing van Nike voor het vierde kwartaal op donderdag, noteerden Puma 6,0 procent lager en Adidas 6,1 procent lager. In Frankfurt verloor Zalando 6,3 procent.

In Brussel schoot Argenx 6,5 procent omhoog, na flinke klappen eerder in de week. Woensdag maakte de onderneming bekend met de Address-studie de primaire en secundaire eindpunten niet te hebben bereikt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent op 4.746,75 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 37.404,35 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.963,87 punten.