Valuta: dollar verzwakt verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag boven de 1,10 dollar, na tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie op donderdag, waardoor de markt verwacht dat de Fed de rentes eerder dan verwacht kan verlagen. "Mocht de kerninflatie van de VS over november vandaag lager uitvallen dan voorzien, dan is verdere druk op de dollar niet uitgesloten", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. Erdmann verwacht volgende week meer rust op de valutamarkt. Voor de Amerikaanse kerninflatie over november wordt op maandbasis een stijging van 0,1 procent verwacht tegen 0,2 procent over oktober. Op jaarbasis kan de inflatie uitkomen op 3,3 procent tegen 3,5 procent een maand eerder. De Britse economie kwam in het derde kwartaal iets lager uit dan aanvankelijk berekend. Op kwartaalbasis werd een krimp van 0,1 procent gemeld, terwijl de eerste meting een vlakke trend liet zien. De detailhandelsverkopen van het VK stegen op maandbasis meer dan verwacht, terwijl deze op jaarbasis een onverwachte stijging lieten zien. Naast de kerninflatie staan in de VS vanmiddag ook de orders voor duurzame goederen over november geagendeerd, naast cijfers over de verkopen van nieuwe woningen en het definitieve consumentenvertrouwen over december, zoals gemeten door de universiteit van Michigan. De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1007 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8672 Britse pond. Het Britse pond steeg nog geen 0,1 procent tot 1,2692 dollar. Bron: ABM Financial News

