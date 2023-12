Koersval Prosus drukt op AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager, waarbij een koersval van Prosus op de AEX drukte. Rond de klok van elf uur daalde de hoofdindex 0,7 procent tot 784,43 punten. Indexzwaargewicht Prosus gaf bijna twintig procent aan beurswaarde prijs, na een daling van ruim twaalf procent voor Tencent in Hongkong. De Chinese autoriteiten kwamen met een wetsvoorstel om de bestedingen en beloningen in online games te beperken om zo verslavingen tegen te gaan. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent. Op de bredere Europese beurzen bleken de verliezen beperkter van omvang. Beleggers houden rekening met een zachte landing voor de Amerikaanse economie, wat het sentiment op de aandelenmarkten ondersteunt. "De laatste inflatiecijfers bevestigen dat de Amerikaanse economie vermoedelijk geen harde tik zal krijgen", aldus strateeg Tom Hainlin van U.S. Bank. Hij voegde daaraan toe dat er bij de Fed weinig druk ligt om het rentebeleid spoedig aan te passen. Een nieuw richtpunt voor de markten is de PCE-inflatie in de VS, die voor vanmiddag op de rol staat. Er wordt rekening gehouden met een stijging van de inflatie met 0,1 procent op maandbasis. Op jaarbasis zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 3,3 procent. Ondertussen liepen de Amerikaanse tienjaarsrentes verder terug tot 3,870 procent. Op woensdag daalden de rentes nog naar het laagste niveau sinds juli. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte verder nog op dat er zo vlak voor het einde van het jaar en met opdrogende volumes op de beurs, er hier en daar wat winst wordt genomen. "Per saldo zien we geen grote bewegingen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1007. De olieprijzen stegen tot krap een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen verloren naast Prosus ook ASMI en Adyen tot 0,5 procent aan beurswaarde. Shell en ArcelorMittal wonnen daarentegen krap een procent. In de AMX won Basic-Fit 6,3 procent. De fitnessketen gaat 47 fitnessclubs in Spanje overnemen van RSG Group. ING vindt de clubs goed passen bij Basic-Fit. Just Eat-Takeaway verloor juist 1,7 procent. In de AScX wonnen Azerion en Renewi tot een procent. Azerion heeft alle lopende geschillen met zijn Britse partner Bidstack opgelost door een betaling van 3 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

