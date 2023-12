Video: aandelenbelegger moet geduld hebben Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenbeleggers kunnen beter geduld hebben en afwachten tot de centrale banken de rentes inderdaad verlagen. Dit zegt beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen tegen ABM Financial News. Klik hier voor: aandelenbelegger moet geduld hebben De Amerikaanse economie zal volgens Van Leenders bepalend worden voor de ontwikkelingen op de financiële markten. Volgens Van Leenders rekent de markt op een zachte lading, dat wil zeggen een daling van de inflatie zonder al te veel schade aan groei en de economie. "Als dat gebeurt, is dat positief voor risicovolle beleggingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed." De markten hebben de afgelopen weken al duidelijk geanticipeerd op een dergelijke zachte landing, maar omdat de rente toch echt wel is gestegen ten opzichte van een jaar geleden, waarschuwt Van Leenders dat die zachte landing weleens "wat erger kan zijn". In de afgelopen jaren was het: hogere rente, dalende koersen en vice versa. Reden daarvoor was dat de inflatie het beeld op de financiële markten domineerde, aldus Van Leenders. "Maar eigenlijk is het gebruikelijker dat aandelen en rentes dezelfde kant op bewegen." En dat is ook wat de expert van Van Lanschot Kempen verwacht als de inflatie wegebt. "Met al deze onzekerheden zijn we wat voorzichtig met aandelen." Maar de beurs van Japan is wel interessant, vindt Van Leenders. En als de centrale banken in de tweede helft van 2024 inderdaad de rentes verlagen, "dan kan er herstel optreden en dan is het zeker de moeite waard om weer naar aandelen te kijken". Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.