Beursblik: ING verlaagt koersdoel DSM-Firmenich

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 182,00 naar 158,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. ING actualiseerde de ramingen op basis van de herstructureringen bij DSM, waarbij de vitamine-activiteiten de grondslag vormden voor een verlaging van de aangepaste EBITDA met 23 procent naar 1,9 miljard euro over 2024. In navolging van de winstwaarschuwing en de aankondiging van de herstructurering van de vitaminetak halverwege dit jaar, gaven de cijfers over het derde kwartaal inzicht in de impact van de lagere vitamineprijzen, aldus ING. Op basis daarvan verlaagde de bank het koersdoel. ING is positief over de synergievoordelen die voort moeten komen uit de fusie tussen DSM en Firmenich. ING raamt deze voordelen op 500 miljoen euro op omzetniveau en 350 miljoen euro op EBITDA-niveau voor de komende drie tot vier jaar. DSM-Firmenich noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 91,19 euro. Bron: ABM Financial News

