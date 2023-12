Degroof: Spaanse clubs passen goed bij Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) De 47 clubs die Basic-Fit in Spanje wil overnemen, passen goed binnen het netwerk van de uitbater van fitnessclubs. Dit oordeelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. Kippers wees op een versterking van de positie in Barcelona dankzij de overname. Het raamwerk van de deal ziet er volgens de analist goed uit, met een voorzien rendement op het geïnvesteerde kapitaal van meer dan 30 procent tegen 2026. "Door een concurrent over te nemen die zich uit de Spaanse markt trekt, verstevigt Basic-Fit zijn positie", aldus Kippers. De penetratiegraad van de Spaanse markt is slechts 11 procent, dus Kippers ziet veel ruimte voor verdere groei. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Basic-Fit met een koersdoel van 30,30 euro. Het aandeel koerste vrijdagochtend 3,0 procent hoger op 27,60 euro. Bron: ABM Financial News

