Schuiver voor Prosus in rode AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,8 procent lager, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen verloor Prosus 15 procent, na een daling van 12 procent voor Tencent in Hongkong. De Chinese autoriteiten kwamen met een wetsvoorstel om de bestedingen en beloningen in online games te beperken. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent. Ahold Delhaize en AkzoNobel wonnen ruim een half procent. In de AMX won Basic-Fit ruim twee procent. De fitnessketen gaat 47 fitnessclubs in Spanje overnemen van RSG Group. Just Eat-Takeaway verloor juist twee procent. In de AScX wonnen Azerion en Renewi meer dan een procent. Azerion heeft alle lopende geschillen met zijn Britse partner Bidstack opgelost door een betaling van 3 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

