CTP verhuurt in Belgrado

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in Belgrado 110.000 vierkante meter aan magazijn- en kantoorruimte verhuurd aan Wagen International. Dit maakte de logistieke vastgoedbeheerder vrijdag bekend. Het gaat om een tienjarige huurovereenkomst voor ruimte in het CTPark Belgrade City. Wagen International gaat in een pand zitten dat volgens CTP nu voor 80 procent is voorverhuurd. Wagen International is een leverancier van auto-onderdelen en wil van de ruimte in CTPark een geautomatiseerd warenhuis maken. Dit gaat gepaard met een investering door Wagen van circa 7 miljoen euro. CTP ziet een piek in de vraag van internationale bedrijven die op zoek zijn naar hightech industriële en logistieke faciliteiten, gedreven door een combinatie van factoren, waaronder 'nearshoring', waarbij bedrijven hun productiefaciliteiten dichter bij huis halen. Bron: ABM Financial News

