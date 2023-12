Tencent fors onderuit na nieuwe regels voor online gaming in China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tencent daalde vrijdagochtend met bijna 14 procent, nadat de Chinese autoriteiten met een wetsvoorstel kwamen om de bestedingen en beloningen in online games te beperken. De Chinese toezichthouder op games, de NPPA, wil voorkomen dat consumenten buitensporige bedragen uitgeven in games en wil ook dat beloningen die consumenten krijgen als ze regelmatig inloggen, worden geschrapt. Ook werd in het wetsvoorstel benoemd dat games geen staatsgeheimen naar buiten mogen brengen. Het aandeel Tencent leverde in Hongkong 13,8 procent aan waarde in, terwijl de Chinese sectorgenoot NetEase zelfs 25,4 procent verloor. Dit drukte op de Hang Seng-index, die 1,7 procent daalde. De in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder Prosus heeft een groot belang in Tencent en lijkt bij opening onder druk te komen staan. Bron: ABM Financial News

