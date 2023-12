AEX richting neutrale start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een nipt lagere opening, na een groen slot op Wall Street donderdagavond.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Door het koersverlies van Tencent in Hongkong, zal Prosus op het Damrak onder druk komen te staan.

De AEX gaf donderdag een half procent prijs op een slotstand van 789,88 punten. De beurzen in Europa reageerden op de onverwachte verkoopgolf op Wall Street, woensdagavond laat, waar de afgelopen tijd juist records werden gebroken, omdat beleggers rekenen op spoedige renteverlagingen van de centrale banken.

"Je kunt je afvragen wat er woensdag op Wall Street gebeurde, toen de S&P500 index omsloeg en 1,5 procent verloor. Er wordt gesuggereerd dat optiehandelaren aan de basis lagen van de daling", legde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild Europe uit.

Ook kwam de all time high van de S&P 500 duidelijk in zicht. "Blijkbaar vonden handelaren dit te veel van het goede", aldus Vranken, die verder wees op de uitspraken van Fed-leden in de afgelopen dagen, die zich verzetten tegen de marktverwachting van 5 tot 6 renteverlagingen in 2024.

"De ommekeer op woensdag vond anderhalf uur voor het sluiten van de Amerikaanse markt plaats, en hoewel er geen duidelijke aanleiding voor was, hadden we de S&P net zien stijgen in het hoogste tempo in drie jaar tijd dus het was moeilijk om die beweging omhoog vol te houden", stelde Deutsche Bank.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte ook nog op dat de handelsvolumes wat opdrogen richting de feestdagen.

Donderdag hervatte Wall Street echter alweer de Kerstrally met een winst voor de S&P 500 van 1,0 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,3 procent bijschreef.

Tencent onderuit in Azië

De Japanse Nikkei 225 koerste vanochtend fractioneel in het groen op 33.201 punten, terwijl de Hang Seng index in Hong juist 1,6 procent prijs gaf.

De Chinese autoriteiten publiceerden een reeks aan nieuwe voorstellen om de uitgaven en de inhoud van online games in toom te houden. De plannen omvatten onder meer een verbod op beloningen voor frequent inloggen, in een poging om verslaving tegen te gaan.

Spelletjesgigant Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus een grootaandeelhouder is, verloor maar liefst 13,7 procent van zijn beurswaarde, ofwel circa 54 miljard dollar. Sectorgenoot Netease daalde zelfs bijna 25 procent.

In Japan werd daarnaast bekend dat de inflatie in november is gedaald naar 2,8 procent, van 3,3 procent in oktober. De kerninflatie daalde naar 2,5 procent, conform verwachting.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent hoger naar 74,43 dollar per vat, na een bescheiden daling van 0,4 procent donderdagavond in New York.

De aandacht gaat vandaag vooral uit naar de PCE-inflatie, die de Federal Reserve ziet als een belangrijke graadmeter voor het monetaire beleid. De markt rekent op een PCE-kerninflatie van 3,3 procent in november, tegen 3,5 procent in oktober.

Daarnaast staan ook onder meer in de VS de orders voor duurzame goederen, het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Basic-Fit is van plan om 47 fitnessclubs in Spanje over te nemen van RSG Group.



Air France-KLM en Air France overwegen juridische stappen na twee uitspraken van het Europees Hof, waarbij een besluit van de Europese Commissie uit 2020 en een besluit van de Commissie uit 2021, die verschillende Franse staatssteunmaatregelen tijdens de coronacrisis goedkeurden, nietig werden verklaard.

Fitch Ratings verlaagde de outlook voor de BBB- rating van OCI naar negatief, na de recente desinvesteringen die het bedrijf aankondigde.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent op 4.746,75 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 37.404,35 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 14.963,87 punten.