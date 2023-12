Basic-Fit wil 47 Spaanse fitnessclubs overnemen van RSG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit is van plan om 47 fitnessclubs in Spanje over te nemen van RSG Group. Dit maakte de Nederlandse uitbater van fitnessclubs vrijdagochtend bekend. De clubs moeten in 2026 een rendement op het geïnvesteerde kapitaal opleveren van minstens 30 procent. Een syndicaat van banken heeft besloten om Basic-Fit in deze overname bij te staan door 110 miljoen euro aan krediet te verstrekken. Dit is onderdeel van een doorlopende kredietfaciliteit van 150 miljoen euro. De overname moet in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond en zal volgend jaar al bijdragen aan de onderliggende winst van Basic-Fit. In 2022 realiseerden de clubs van RSG Spanje een omzet van 39 miljoen euro. Dankzij de overname zal Basic-Fit 187 clubs in Spanje hebben. Bron: ABM Financial News

