Aziatische beurzen noteren overwegend vlak, maar Tencent scherp lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen bleven vrijdag dicht bij huis, met uitzondering van de beurs in Hongkong, waar techzwaargewicht Tencent flink op de koersvorming woog. De Japanse Nikkei 225 koerste vanochtend fractioneel in het groen op 33.201 punten, terwijl de Hang Seng index in Hong juist 1,0 procent prijs gaf. De Chinese autoriteiten publiceerden een reeks aan nieuwe voorstellen om de uitgaven en de inhoud van online games in toom te houden. De plannen omvatten onder meer een verbod op beloningen voor frequent inloggen, in een poging om verslaving tegen te gaan. Spelletjesgigant Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus een grootaandeelhouder is, verloor maar liefst 13,3 procent van zijn beurswaarde, ofwel circa 54 miljard dollar. Sectorgenoot Netease daalde zelfs bijna 25 procent. In Japan werd daarnaast bekend dat de inflatie in november is gedaald naar 2,8 procent, van 3,3 procent in oktober. De kerninflatie daalde naar 2,5 procent, conform verwachting. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere start. Op Wall Street sloot de S&P 500 index donderdagavond 1,0 procent hoger. Bron: ABM Financial News

