Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX en een min van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 20 punten lager te openen.

De aandacht gaat vrijdag uit naar de PCE-inflatie, die de Federal Reserve ziet als een belangrijke graadmeter voor het monetaire beleid. De markt rekent op een PCE-kerninflatie van 3,3 procent in november, tegen 3,5 procent in oktober.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geëindigd. De markten vragen zich af of de recente sterke stijging van aandelen wel gerechtvaardigd is, zeiden marktkenners. Er zijn ook zorgen over risico's voor de economie. De dunne handel in de aanloop naar de eindejaarsvakantie zorgt bovendien voor meer volatiliteit en dus is het moeilijk om harde conclusies te trekken uit de huidige bewegingen.

Volgens Danske Bank nemen beleggers wat winsten na de wellicht te snelle stijging van de aandelenmarkten in de afgelopen dagen.

"We hebben deze dynamiek eerder gezien en raden normaal gesproken om rustig te blijven en niet achter de markt aan te lopen", aldus de Deense bank.

Op macro-economisch vlak was het in Europa donderdag vrij rustig. De Turkse centrale bank heeft de rente opnieuw verhoogd om de torenhoge inflatie terug te dringen, maar in iets minder mate dan bij eerdere besluiten.

De rente werd verhoogd van 40,0 naar 42,5 procent. Bij de vorige drie rentebesluiten ging de rente steeds met 5 procentpunten omhoog. De centrale bank gaf donderdag aan dat de inflatie in november toch weer opliep, maar wel binnen de meeste recente verwachtingen van de bank bleef.

Economen van ING rekenen op nog een renteverhoging in Turkije naar 45 procent in januari, waarna er vermoedelijk een pauze volgt tot aan het derde kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Vodafone zou een bod hebben ontvangen van Swisscom op de Italiaanse tak van de onderneming. Iliad deed eerder al een bod op deze activiteiten en een bod van Swisscom zou een biedingsstrijd impliceren. Vodafone sloot in Londen meer dan 2 procent hoger.

Aandelen van luxemerken stonden juist onder druk. Burberry verloor ruim 4 procent in Londen en LVMH en Kering daalden tot een procent in Parijs. Defensiebedrijven als Rheinmetall en Thales deden wel goede zaken.

Teleperformance was een overtuigende stijger in de CAC 40, met een winst van 4 procent, terwijl Commerzbank in de DAX aan kop ging, met een plus van bijna anderhalf procent.

Aandelen van autofabrikanten stonden in Frankfurt juist onder druk.

S&P Global Ratings heeft donderdag de kredietrating van NN Group verhoogd van BBB+ naar A- met een stabiel vooruitzicht. Het aandeel daalde bijna een half procent in Amsterdam.

Philips verloor 2,5 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft Philips opgedragen een klein aantal MRI-scanners terug te roepen en dat doet het sentiment rond het aandeel weinig goeds, zo oordeelde ING donderdag in een rapport.

Argenx daalde meer dan 3 procent in Brussel. Analisten blijven hun koersdoelen verlagen. Woensdag maakte de onderneming bekend met de Address-studie de primaire en secundaire eindpunten niet te hebben bereikt, waarop het aandeel hard onderuit ging, met een verlies van 26 procent.

Euro STOXX 50 4.524,86 (-0,2%)

STOXX Europe 600 476,94 (-0,2%)

DAX 16.687,42 (-0,3%)

CAC 40 7.571,40 (-0,2%)

FTSE 100 7.694,73 (-0,3%)

SMI 11.132,60 (-0,1%)

AEX 789,88 (-0,5%)

BEL 20 3.619,66 (-0,9%)

FTSE MIB 30.274,26 (-0,3%)

IBEX 35 10.104.30 (+0,03%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet, na donderdag hoger te zijn geëindigd.

Wall Street herstelde van de onverwachte koersval van woensdag, die marktkenners vooral toeschreven aan een overkochte markt die de afgelopen tijd zeer optimistisch was over het aantal renteverlagingen door grote centrale banken in 2024.

"De ommekeer op woensdag vond anderhalf uur voor het sluiten van de Amerikaanse markt plaats, en hoewel er geen duidelijke aanleiding voor was, hadden we de S&P net zien stijgen in het hoogste tempo in drie jaar tijd dus het was moeilijk om die beweging omhoog vol te houden", stelde Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor nieuwe groeicijfers uit de Verenigde Staten. Uit een definitief cijfer bleek dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 4,9 procent is gegroeid. Een voorlopig cijfer duidde eerder op een groei van 5,2 procent.

De Philly Fed-index verslechterde van -5,9 naar -10,5, waar een verbetering was voorzien in december. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS steeg afgelopen week nauwelijks, met 2.000 tot 205.000, terwijl er was gerekend op een aantal van 215.000.

"Lager dan verwachte werkloosheidsclaims en een neerwaartse bijstelling van de groei waren geen wereldschokkende cijfers, maar ze zijn nog steeds in lijn met het verhaal dat een afkoelende economie de Fed op koers zal houden om de rente in de niet al te verre toekomst te verlagen," zei Chris Larkin van E-Trade bij Morgan Stanley.

"Terecht of niet, dat sentiment heeft een grote rol gespeeld in de recente stijging van de markt, ook al heeft de Fed zijn best gedaan om de verwachtingen te temperen," zei de vermogensbeheerder.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in november opnieuw gedaald, zo werd donderdag ook bekend. De Leading Economic Index daalde afgelopen maand 0,5 procent en kwam uit op 103,0.

Ondanks de aanhoudende veerkracht van de economie en de verbetering van het consumentenvertrouwen in december, wijzen de leidende indicatoren op een afname van de economische activiteit, zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board.

"Als gevolg daarvan voorspelt The Conference Board een korte en oppervlakkige recessie in de eerste helft van 2024."

De olieprijzen daalden in reactie op het nieuws dat Angola uit de OPEC stapt. Dit doet de bezorgdheid toenemen dat er "toenemende druk binnen het OPEC-kartel is om de productie te verhogen", zei Phil Flynn van The Price Futures Group.

"Op het eerste gezicht is Angola die de OPEC verlaat niet zo'n groot probleem, omdat ze nauwelijks hun oliequota kunnen oppompen," aldus de marktanalist. De zorg is echter dat "het vertrek van Angola een teken kan zijn van onderliggende spanning over het feit dat het kartel marktaandeel verliest aan niet-OPEC-producenten en vooral aan de Verenigde Staten."

Bedrijfsnieuws



Boeing is dicht bij een hervatting van de levering van 737 MAX vliegtuigen aan China. Chinese maatschappijen lijken het toestel weer te willen gebruiken, na een belangrijke goedkeuring van toezichthouders. Boeing steeg iets meer dan een half procent.

Micron Technology wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan en ook de outlook was positief. De geheugenchipfabrikant hoopt met een nieuwe chip ook mee te liften op de toenemende populariteit van kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg donderdag ruim 8,5 procent. Sectorgenoot Nvidia won bijna 2 procent.

Calliditas Therapeutics heeft groen licht van de FDA voor zijn middel tegen de nierziekte nefropathie. Het aandeel steeg ruim 13 procent.

Uitbater van cruiseschepen Carnival kwam met meevallende resultaten over het vierde kwartaal en een optimistische outlook. Het aandeel steeg meer dan 6 procent.

CEO David Zaslav van Warner Brothers en Discovery sprak vorige week met topman Bob Bakish van Paramount over een mogelijke fusie, maar dit leidde niet tot formele gesprekken, meldde The Wall Street Journal. Aandelen Warner Bros verloren circa anderhalf procent en Paramount daalde bijna 3 procent.



Sportmerk Nike kwam nabeurs met resultaten. Die waren beter dan verwacht, maar het bedrijf kondigde ook kostenbesparingen aan en verwacht een mindere tweede jaarhelft. Het aandeel daalde nabeurs 5 procent.

S&P 500 index 4.746,75 (+1,0%)

Dow Jones index 37.404,35 (+0,9%)

Nasdaq Composite 14.963,87 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend overwegend lager.

Nikkei 225 33.163,13 (+0,1%)

Shanghai Composite 2.909,52 (-0,3%)

Hang Seng 16.373,91 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0996. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1005.

USD/JPY Yen 142,34

EUR/USD Euro 1,0996

EUR/JPY Yen 156,48

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - November (NL)

00:30 Inflatie - November (Jap)

06:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - November (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten