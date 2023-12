Nike snijdt in de kosten

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht, maar rekent op een minder sterke tweede jaarhelft en gaat daarom flink in de kosten snijden. Dat maakte de sportartikelenfabrikant donderdag nabeurs bekend.



"Onze resultaten voor het tweede kwartaal laten zien dat we weer op de goede weg zijn in onze kerngebieden innovatie en groei", zei CEO John Donahoe.



De financiële prestaties van Nike in het tweede kwartaal waren een keerpunt in het stimuleren van meer winstgevende groei, vulde CFO Matthew Friend aan.



"Nu we vooruitkijken naar de minder goede omzetverwachtingen voor het tweede halfjaar, blijven we ons richten op een sterke brutomarge en gedisciplineerd kostenbeheer", zei de financieel directeur.



Nike zoekt naar mogelijkheden om in de komende drie jaar tot 2 miljard dollar aan cumulatieve kostenbesparingen te realiseren, aldus Friend.



Daarom neemt het bedrijf stappen om de organisatie te stroomlijnen, wat naar verwachting zal resulteren in herstructureringskosten van ongeveer 400 miljoen tot 450 miljoen dollar voor belastingen die grotendeels zullen worden opgenomen in het derde kwartaal van boekjaar 2024, "voornamelijk in verband met afvloeiingskosten van werknemers", aldus Nike.



Cijfers tweede kwartaal



De winst steeg in het kwartaal eindigend op 30 november van 1,3 miljard dollar of 0,85 dollar per aandeel naar 1,6 miljard of 1,03 dollar per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 0,84 dollar.



De omzet verbeterde op jaarbasis met 1 procent, van 13,3 miljard naar 13,4 miljard dollar, waar de markt rekende op 13,39 miljard dollar.



In China steeg de omzet met 4 procent in het afgelopen kwartaal. In het eerste kwartaal was sprake van een groei van 5 procent.



In de regio EMEA steeg de omzet met 2 procent, terwijl in Noord-Amerika sprake was van een omzetdaling van 4 procent. In Asia Pacific en Latijns-Amerika werd een omzetstijging van 13 procent geboekt.



De brutomarge steeg op jaarbasis van 42,9 naar 44,6 procent.



De waarde van de voorraden kwam uit op 8 miljard dollar, op jaarbasis een daling van 14 procent. Aan het einde van het eerste kwartaal lag de waarde van de voorraden op 8,7 miljard dollar.



Het aandeel Nike noteerde donderdag nabeurs 5 procent lager.

Bron: ABM Financial News