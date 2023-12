Beursblik: Fitch negatief over kredietstatus OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de outlook voor de BBB- rating van OCI verlaagd naar negatief, na de recente desinvesteringen die het bedrijf heeft aangekondigd. De outlookverlaging door Fitch "weerspiegelt de aanzienlijke verzwakking van het bedrijfsprofiel van OCI, aangezien de transacties de schaal van het bedrijf zullen verkleinen, het marktleiderschap en de diversificatie van OCI zullen verminderen en zullen leiden tot een zwakkere kostenpositie", zei de kredietbeoordelaar. De activa die worden afgestoten, het kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company en het belang in Fertiglobe, vertegenwoordigen ongeveer 70 procent van de EBITDA vóór eliminaties van de groep in 2019-2022 en hebben het bedrijf een strategisch voordeel opgeleverd door hun grote schaal en kostenvoordeel. OCI zal een bruto-opbrengst in contanten ontvangen van ongeveer 7,2 miljard dollar, wat zal resulteren in een nettokaspositie zodra de transacties zijn afgerond, zei Fitch. "Hoewel OCI heeft aangegeven dat het de opbrengst zal gebruiken om schulden te verminderen en een conservatief financieel beleid te handhaven, moet het nog details geven over de omvang van het aandeelhoudersrendement en de toekomstige financiële structuur van de groep", aldus het ratingbureau, dat wacht op meer duidelijkheid "over het gebruik van de opbrengsten", voordat men een besluit neemt over de kredietstatus van OCI. Bron: ABM Financial News

